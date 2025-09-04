Lady Gaga, 14 veces ganadora del GRAMMY y multipremiada en el Óscar y el Emmy, lanzó el videoclip de su nuevo single “The Dead Dance”, en su primera colaboración con el director Tim Burton. La filmación se realizó en la Isla de las Muñecas en México y combina escenas en blanco y negro con destellos de colores vibrantes, entre coreografías inquietantes y la imponente presencia de la estrella.

El video contó con producción de Gaga, Michael Polansky, Burton y Natalie Testa, vestuario de Colleen Atwood y coreografías de Parris Goebel y Corey Baker.

“The Dead Dance” también sonó durante la segunda parte de la serie Wednesday en Netflix, donde Gaga sorprendió con un cameo como Rosaline Rotwood. La cantante contó que la canción nació de una ruptura amorosa y mezcla un ritmo funky bailable con una mirada sobre cómo transformar el dolor en diversión con amigos.

La crítica internacional ya la aplaudió: Billboard la definió como “un éxito electro pop vibrante”, Rolling Stone como “una pista bailable y poderosa” y NME destacó su “energía funky y fantasmagórica”.

El lanzamiento llega en plena gira mundial The MAYHEM Ball, con entradas agotadas y shows históricos, y días antes de que Gaga regrese a los MTV VMA, donde competirá en 12 categorías y volverá a cantar en vivo desde el Madison Square Garden.

