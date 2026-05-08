Abraham Mateo y Luck Ra presentan “Último Baile”, una colaboración que mezcla bachata, pop latino y el estilo popular que caracteriza a ambos artistas.

El artista español atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Con más de dos décadas sobre los escenarios, Abraham Mateo viene de agotar el Movistar Arena, liderar rankings internacionales con Quiero Decirte junto a Ana Mena y colaborar con artistas como Leire Martínez, Recycled J y Juan Magán.

Ahora apuesta por una nueva fusión junto a Luck Ra, uno de los máximos referentes de la escena argentina actual, reconocido por éxitos como La Morocha y Hola Perdida.

Cómo es “Último Baile”, la nueva canción de Abraham Mateo y Luck Ra

“Último Baile” combina la esencia romántica de la bachata con una producción moderna y un espíritu latino que conecta de lleno con el público. La canción fue producida y compuesta por Abraham Mateo junto a Garabatto, reconocido por trabajar con artistas como Quevedo y Mora.