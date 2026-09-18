El 16 de septiembre, Solange Abraham se consagró campeona de Gran Hermano Generación Dorada tras imponerse ante Yipio en una final que alcanzó un récord de votos.

“30.185.802 votos. 51,8% a 48,2%. Fue una final histórica”, anunció Santiago del Moro durante la definición del reality.

Al día siguiente, Solange visitó El Debate de Gran Hermano y habló sobre lo que sintió al convertirse en la ganadora del reality, después de haber atravesado una de las situaciones más comentadas de la edición: su reingreso al juego tras haber sido expulsada.

En medio de los cuestionamientos que recibió en redes sociales, del público y también de algunos integrantes del panel, la flamante campeona contó cómo vivió el instante en el que finalmente se consagró.

Solange Abraham habló tras ganar Gran Hermano y contó qué sintió al apagar la luz (Captura de Telefe)

Qué sintió Solange Abraham al ganar Gran Hermano

Solange aseguró que el momento en el que apagó la luz de la casa fue especialmente significativo para ella y reveló qué fue lo primero que se le cruzó por la cabeza.

“Fue espectacular. El momento de apagar fue un momento de perfección absoluta. Estaba la luna y me salió decir ‘jaque mate’. No lo pensé, me salió así”, relató.

La campeona también destacó el acompañamiento que recibió de quienes la eligieron con sus votos y se mostró agradecida por el resultado de la final.

“Estoy muy agradecida a la gente. Siento que muchas veces se desmerece y hay que saber perder y ganar”, expresó Solange.

Y agregó, emocionada por el respaldo que recibió durante la definición: “La gente lo dio todo para que yo pueda levantar este trofeo”.

Finalmente, Solange se refirió a las críticas que recibió durante su paso por el reality y dejó en claro cómo interpreta el lugar que ocupó dentro de la casa.

“Y siento que yo no fui la villana. Hubo peores que yo”, sostuvo la flamante campeona de Gran Hermano Generación Dorada.