A pocas horas de que Solange Abraham se consagrara como la campeona de Gran Hermano Generación Dorada, Charlotte Caniggia visitó A la Barbarossa y reveló por qué se fue antes de que terminara la gran final del reality.

Charlotte, quien llegó hasta las instancias de semifinales de Gran Hermano, había estado sentada en primera fila durante la definición. Sin embargo, en pleno vivo tuvo que retirarse por un inesperado percance que la obligó a abandonar el estudio.

Al hablar sobre la final, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia fue, como siempre, sin filtros.

“Viví la final para el culo. La copa era mía, loco”, lanzó inicialmente Charlotte con humor, aunque inmediatamente aclaró: “No, la viví perfecto. Ganó la que tenía que ganar, listo. Yo tenía un sueño terrible”.

Y agregó: “Yo quería que gane Yipio, pegué muy buena onda con ella. El destino quiso que gane Sol”.

“No, la gente. La votaron”, le marcó Mariana Brey. “Sí, la gente”, acotó Charlotte.

Yipio, Charlotte Caniggia y Sol Abraham, las finalistas de Gran Hermano Generación Dorada (Foto: captura Telefe)

POR QUÉ CHARLOTTE CANIGGIA SE FUE EN PLENA FINAL DE GRAN HERMANO

En ese marco, en el programa de Telefe le preguntaron por su misteriosa desaparición durante la transmisión de la final y Charlotte finalmente contó qué había ocurrido.

“Me fui antes porque tuve un accidente en mi vestido que no puedo contarlo”, reveló la influencer.

“¿Te vino?”, le preguntó directamente Analía Franchín.

Charlotte asintió y confirmó: “Sí, y me tuve que ir. Yo sentía que tenía mal el vestido y sí. Nunca en la vida me pasó. Fue un accidente”.

De esta manera, Charlotte explicó el motivo por el que desapareció de la primera fila durante la definición de Gran Hermano Generación Dorada, que terminó con Solange Abraham como campeona tras imponerse ante Yipio.