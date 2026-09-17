Elina Costantini presentó un exclusivo desfile de la diseñadora mexicana Carla Fernández en el MALBA, en el marco de la Semana de la Alta Costura y de la presentación de la exposición “Viva Frida”. La empresaria estuvo acompañada por su marido, Eduardo Costantini, con quien posó para las cámaras durante una noche que reunió moda, arte y figuras del espectáculo.

La presentación contó con la presencia de reconocidas personalidades. Entre los invitados estuvieron los diseñadores Jorge Rey y Laurencio Adot con su pareja Damián Romero, además de Nequi Galotti, Evelyn Scheidl y la conductora de Ciudad Magazine Flavia Palmiero.

El desfile aportó el sello de la moda mexicana a una noche que tuvo al MALBA como escenario y que quedó registrada en una serie de fotografías con los looks de los invitados y las postales de Elina y Eduardo Costantini.

ELINA COSTANTINI PRESENTA LA MODA MEXICANA EN EL MALBA: LAS FOTOS

Elina Costantini en el MALBA (Foto: Movilpress).

Eduardo y Elina Costantini en el MALBA (Foto: Movilpress).

Eduardo y Elina Costantini en el MALBA (Foto: Movilpress).

Jorge Rey en la presentación de Elina Costantini en el MALBA (Foto: Movilpress).

Evelyn Scheidl en la presentación de Elina Costantini en el MALBA (Foto: Movilpress).

Flavia Palmiero en la presentación de Elina Costantini en el MALBA (Foto: Movilpress).

Flavia Palmiero en la presentación de Elina Costantini en el MALBA (Foto: Movilpress).

Nequi Galotti en la presentación de Elina Costantini en el MALBA (Foto: Movilpress).

Laurencio Adot y Damián Romero en la presentación de Elina Costantini en el MALBA (Foto: Movilpress).

Eduardo y Elina Costantini en el MALBA (Foto: Movilpress).

Nacha Guevara en la presentación de Elina Costantini en el MALBA (Foto: Movilpress).

La presentación de Elina Costantini en el MALBA (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.