Después de días atravesados por la polémica, las críticas y la exposición mediática, Florencia Peña encontró refugio en uno de los mensajes más importantes: el de su hijo Juan Otero.

El joven compartió en Instagram un extenso y conmovedor posteo dedicado a su madre, donde no solo destacó sus cualidades como mamá, sino que también cuestionó el nivel de agresividad que recibió la actriz tras el escándalo que la tuvo en el centro de la escena: “Sos la mejor madre que puede un hijo tener. Sos esa persona que siempre va a tirar y empujar para el lado que le haga bien a todos”, escribió Juan junto a una serie de fotos familiares.

Además, remarcó la fortaleza de Flor frente a las adversidades: “Lo mejor que tenés es que siempre caés parada y aunque te intenten bajar jamás va a suceder, porque tenés ángel y eso no lo tienen todos. De esta salís fortalecida y con más power del que ya tenés porque no te mercés esto”.

Foto: Captura de Instagram (@juanoterook) Por: Fabiana Lopez

Pero el mensaje fue aún más allá cuando reflexionó sobre las críticas que recibió la conductora: “Se entiende la consecuencia por el error, ¿pero tanto odio puede generar una persona que se equivoca y pide disculpas?”, planteó. Y agregó una frase que rápidamente generó repercusión en las redes sociales: “¿O es porque estamos hablando de una persona libre, honesta, feminista, luchadora y MUJER?”.

Lejos de mantenerse al margen, Flor respondió públicamente al mensaje de su hijo con palabras cargadas de emoción, agradecimiento y también de una fuerte definición personal: “Hijo de mi corazón, estoy llorando. Gracias por tan hermosas palabras“, comenzó escribiendo Flor.

“Y gracias también por el amor incondicional que me hace tener el valor para no caerme y seguir creyendo que, a pesar de todo, vale la pena luchar por ser honesto con uno mismo”, agregó. Y cerró, a corazón abierto: “Y saber pedir perdón. Te amo infinito”

Foto: Captura de Instagram (@juanoterook) Por: Fabiana Lopez

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LA MAMÁ DE LEO MESSI ROMPIÓ EL SILENCIO: QUÉ DIJO SOBRE LA SALUD DE JORGE, SU CHARLA CON FLOR PEÑA Y EL CONFLICTO CON FEINMANN

En medio de la preocupación por la salud de Jorge Messi y la polémica que involucró a Florencia Peña y Eduardo Feinmann, Celia Messi decidió romper el silencio y aclarar cómo están las cosas puertas adentro de la familia.

La palabra de la mamá de Lionel Messi llegó a través de un mensaje que le envió a Marina Calabró y que la conductora leyó al aire en Primicias Ya, dejando al descubierto detalles hasta ahora desconocidos sobre el escándalo.

Todo comenzó cuando Calabró decidió consultarla directamente: “Celia, perdón que moleste, soy Marina Calabró. ¿Cómo está Jorge? ¿Arreglado todo con Flor? ¿Con Feinmann?”, le preguntó.

Foto: Instagram (@thecitycelebs) y Captura (América)

La respuesta de Celia fue inmediata y no dejó lugar para dudas. En primer lugar, llevó tranquilidad respecto al estado de salud de Jorge Messi: “Hola Marina. Jorge, gracias a Dios, está mejor”, reveló.

La frase fue celebrada por los panelistas, ya que confirma una evolución favorable del padre y representante del capitán de la Selección Argentina. Pero lo más llamativo llegó después, cuando se refirió a la polémica que tuvo a Florencia Peña y Eduardo Feinmann en el centro de la escena: “Con Flor ya hablé”, aclaró.

Celia, Lionel y Jorge.

De esta manera, la mamá de Messi confirmó que existió una conversación con la actriz y conductora, y que el conflicto quedó atrás. Muy distinta fue su respuesta cuando llegó el turno de hablar de Feinmann: “¿Con Feinmann? No”, escribió de manera tajante.

La contundencia de la frase llamó la atención de los integrantes del programa, que interpretaron que no solo no hubo diálogo entre las partes, sino que tampoco existiría demasiada intención de acercar posiciones.