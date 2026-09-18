Lionel Messi continúa expandiendo su faceta empresarial más allá de las canchas. Mientras mantiene su actividad profesional en el Inter Miami, el futbolista presentó Messi Night Eau de Parfum, una nueva fragancia que se incorpora a su colección y que ya comenzó a comercializarse en distintos mercados internacionales.

El perfume forma parte de Messi Fragrance, la línea que lleva el nombre del rosarino. El propio jugador fue el encargado de promocionar el lanzamiento en sus redes sociales y explicó que el aroma busca transmitir seguridad, autenticidad y confianza para enfrentar nuevos desafíos.

En el exterior, Messi Night Eau de Parfum se comercializa por alrededor de 53 dólares. Por el momento no existe un precio oficial confirmado para la Argentina, aunque una conversión estimativa lo ubicaría cerca de los 80 mil pesos. El monto final podría modificarse considerablemente por el tipo de cambio, los impuestos, la importación y los márgenes de cada comercio.

LOS NEGOCIOS DE LIONEL MESSI FUERA DEL FÚTBOL

La incursión en el mundo de las fragancias representa apenas una parte del entramado empresarial que Messi desarrolló durante los últimos años. Uno de sus proyectos más reconocidos es MiM Hotels, una cadena de hoteles boutique con presencia en destinos turísticos como Ibiza, Mallorca, Sitges, Andorra, Sotogrande y Baqueira Beret.

La gastronomía también aparece entre sus inversiones. En 2025, el futbolista se sumó como socio de El Club de la Milanesa, la cadena argentina que tiene entre sus planes continuar con su expansión internacional y desembarcar en Europa.

Lionel Messi lanzó un nuevo perfume. Crédito: Instagram

Lionel Messi lanzó un nuevo perfume. Crédito: Instagram

A esto se suman sus proyectos relacionados con las bebidas. El capitán argentino impulsó Más+, una línea de hidratación orientada tanto al deporte como al consumo cotidiano, y también ingresó al sector vitivinícola con L10 Wines.

LAS OTRAS INVERSIONES QUE LLEVAN EL SELLO DE MESSI

El patrimonio empresarial del futbolista también incluye desarrollos inmobiliarios. Entre ellos se encuentra Carrasco M, un proyecto residencial de alta gama en Rosario vinculado también a Ángel Di María.

En paralelo, Messi cuenta con The Messi Store, su propuesta de indumentaria y productos asociados a su imagen. De esta manera, su marca personal logró extenderse hacia sectores tan diversos como la moda, hotelería, gastronomía, bebidas, bienes raíces y perfumería.

Lionel Messi lanzó un nuevo perfume. Crédito: Instagram

Lionel Messi lanzó un nuevo perfume. Crédito: Instagram

El lanzamiento de Messi Night Eau de Parfum suma así un nuevo capítulo a su recorrido fuera de las canchas. Mientras continúa ligado al fútbol profesional, el rosarino sigue aprovechando el alcance global de su nombre para desarrollar negocios en diferentes mercados.