El escándalo que involucra a Sofía “La Reini” Gonet y a Hernán Bloquero, el hombre señalado por acosarla desde hace años (además de amenzar de muerte recientemente a Homero Pettinato), sumó un nuevo capítulo judicial. En las últimas horas se conocieron detalles sobre la situación del acusado.
Según explicaron en La Mañana con Moria, el hombre no tiene un pedido de captura vigente, pero sí fue citado a comparecer ante la Justicia por una causa relacionada con amenazas simples: “Es importante aclarar que no tiene pedido de captura, pero sí tiene pedido de comparecencia en la Justicia. Lo esperan mañana”, explicó “Pampa” Mónaco al aire del programa.
La situación podría complicarse si el acusado decide no asistir: “Si no se presenta, va a ser declarado en rebeldía y ahí sí lo van a ir a buscar con la fuerza pública”, detalló el pabelista en el ciclo conducido por Moria Casán.
La citación judicial está vinculada, en principio, con la denuncia por amenazas simples, ese delito contempla una pena de seis meses a dos años de prisión. Se trata de una escala penal que, según lo señalado al aire, permite la excarcelación. Sin embargo, existe otro elemento que podría ser tenido en cuenta dentro de su situación judicial: el hombre tiene antecedentes penales.
Según detallaron, el hombre cuenta con una causa previa por desobediencia, vinculada a un episodio que habría protagonizado con efectivos policiales: “Tiene una causa por desobediencia. Se peleó con la policía en la calle y obviamente que eso es un registro que queda”.
De esta manera, la Justicia deberá evaluar su situación teniendo en cuenta tanto la denuncia actual como los antecedentes que registra.
Pampa Mónaco: “Si no se presenta, va a ser declarado en rebeldía y ahí sí lo van a ir a buscar con la fuerza pública”.
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ROMPIÓ EN LLANTO EL ACOSADOR DE LA REINI QUE AMENAZÓ DE MUERTE A HOMERO PETTINATO: SU FUERTE DESCARGO
Hernán Bloquero, el hombre que quedó en el centro de la polémica luego de que Sofía “La Reini” Gonet lo denunciara por acoso y que amenazara de muerte a Homero Pettinato, rompió el silencio en una entrevista con Pablo Layús para Primicias Ya. Visiblemente movilizado, habló sobre su vínculo con la influencer, los tatuajes que se hizo en su honor y las acusaciones que recibió.
Durante la conversación, el entrevistado negó haber acosado a La Reini durante más de una década y rechazó las versiones sobre supuestos mensajes enviados desde cuentas falsas. También se refirió al episodio que protagonizó con Homero y adelantó que podría presentarse en una comisaría para aclarar la situación.
Consultado por el periodista sobre qué le diría a La Reini si estuviera viendo la entrevista, Hernán fue tajante y aseguró que no quiere mantener ningún tipo de contacto con ella: “No, no le quiero decir nada, no quiero saber más nada tampoco. Esto que me hizo, de decir que yo la acosaba... no quiero saber absolutamente más nada”, expresó.
“¿Cómo no me voy a poner mal por la mujer que llevo siete veces en mi piel? Solamente le voy a pedir disculpas a La Reini. También me aconsejaron que le pidiera disculpas a Homero. Voy a ver si la semana que viene voy a la comisaría a aclarar todo esto porque hasta que esto no se terminó, yo no voy a poder estar tranquilo", agregó, con la voz quebrada.
Y añadió: “Sé que lo de Homero se me fue de las manos, lo entiendo, pero realmente (lo de La Reini) es indignante. Yo creo que hasta hace poco estaba enamorado de ella. Pero que me haya tratado de acosador virtual, no tiene perdón. Y aclaro que no tengo ningún problema mental”.
“Eso que dijo que la acoso desde hace más de 10 años, es mentira. Nunca le mandé mensajes de cuentas truchas. También es mentira que le hice magia negra. Lo ue yo hago es pedirle a Dios y al universo que ella esté protegida. A ella no la conozco personalmente. ¿Cómo se puede sentir acosada? Tendría que estar orgullosa”, continuó.
Por último, ahondó en la actitud que tuvo con el hijo de Homero Pettinato (al hacerle una seña como de que lo iba a matar a la salida del programa de streaming donde trabaja el joven): “Él no puede salir a denunciar algo que ni quiera llegó a la agresión física. De casualidad andaba por Olga y cuando lo vi no me pude contener”.