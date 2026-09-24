Una noche de glamour reunió a destacadas figuras del mundo de la moda, el periodismo y la política. Entre los invitados estuvieron los diseñadores Gabriel Lage y Fabián Zita, además de las periodistas y conductoras Débora Pláger y Cristina Pérez, quien asistió junto a su marido, Luis Petri.

También dijeron presente Mauricio Macri, Daniel Scioli y Martín Redrado, quienes posaron para las cámaras de Ciudad y mostraron sus elegantes elecciones para la ocasión. Los hombres apostaron por los clásicos trajes, mientras que las mujeres se destacaron con vestidos y sofisticados conjuntos de dos piezas.

Todos compartieron una noche especial que tuvo a la moda y la elegancia como protagonistas. El encuentro se realizó en el marco de la celebración por los 20 años del Palacio Duhau, uno de los hoteles más emblemáticos de Buenos Aires.

NOCHE DE GALA: LOS FAMOSOS QUE SORPRENDIERON CON SUS ELEGANTES LOOKS

Los famosos en el evento por los 20 años del Palacio Duhau (Foto: Movilpress).

Los famosos en el evento por los 20 años del Palacio Duhau (Foto: Movilpress).

Los famosos en el evento por los 20 años del Palacio Duhau (Foto: Movilpress).

Los famosos en el evento por los 20 años del Palacio Duhau (Foto: Movilpress).

Los famosos en el evento por los 20 años del Palacio Duhau (Foto: Movilpress).

Los famosos en el evento por los 20 años del Palacio Duhau (Foto: Movilpress).

Daniel Scioli en el evento por los 20 años del Palacio Duhau (Foto: Movilpress).

Mauricio Macri en el evento por los 20 años del Palacio Duhau (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.