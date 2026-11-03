Candela Arizaga, la actual pareja de Facundo Moyano, quedó envuelta en una nueva polémica luego de que trascendiera que habría solicitado cerrar una oficina pública para realizar un trámite de su DNI sin la presencia de otras personas. La supuesta exigencia generó indignación entre quienes se encontraban en el lugar y fue revelada por Pepe Ochoa en LAM.

El panelista sorprendió a sus compañeros al presentar un enigmático sobre una reconocida figura del espectáculo que habría protagonizado un episodio de estas características. Después de dar algunas pistas y mantener el misterio durante unos minutos, finalmente reveló el nombre de la protagonista: Candela Arizaga.

(Foto: Instagram @candelamagaliok)

Según contó Ochoa, la modelo habría pedido que cerraran las instalaciones para poder realizar el trámite sin tener que compartir el espacio con el resto de los ciudadanos. La situación habría provocado un fuerte malestar entre las personas que estaban esperando para ser atendidas.

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La modelo volvió a quedar en el centro de la escena mediática por su relación con el exdiputado Facundo Moyano, con quien protagonizó distintas polémicas durante las últimas semanas. Su romance tomó mayor repercusión pública a partir de las declaraciones que ambos realizaron sobre el vínculo.

En una entrevista con DDM (América TV), Arizaga también había hablado sobre la posibilidad de casarse con Moyano y contó detalles de una romántica velada que compartieron durante un viaje a España. “Hubo un tipo compromiso sin anillo, fue con un rosario. Hubo una cena romántica, me hizo un regalito y yo también”, relató.

Candela Arizaga y Facundo Moyano se comprometen.

Consultada sobre la posibilidad de pasar por el Registro Civil, la modelo se mostró entusiasmada con la idea y reconoció: “Me dieron ganas de casarme”. Ahora, su nombre vuelve a circular por una polémica que tiene como eje el supuesto pedido de un trato privilegiado en una dependencia pública.

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