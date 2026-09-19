La llegada de Serena transformó por completo la vida de Julieta Puente. A pocos meses de convertirse en mamá, la influencer decidió hablar con sus seguidores sobre una faceta de la maternidad que no siempre aparece en las redes sociales: la angustia que atravesó durante el puerperio y las dificultades que tuvo para adaptarse a su nueva realidad.

Con su hija en brazos, Juli reconoció que los primeros días después de regresar a su casa fueron especialmente complejos. A la revolución emocional propia del momento se sumó que Facundo Miguelena, su pareja, tuvo que ausentarse durante 15 días, una situación que hizo todavía más difícil esa etapa.

“Después de la tormenta siempre sale el sol, mi amor. A mí me pasó algo que estuve estudiando y sé que le pasa a muchas mujeres: cuando volví a casa me daba mucha angustia todo”, contó.

JULIETA PUENTE HABLÓ DE LA ANGUSTIA QUE SINTIÓ DURANTE EL PUERPERIO

La influencer reconoció que necesitó tiempo para comenzar a disfrutar plenamente de su nueva vida junto a Serena. Incluso admitió que esa situación despertó sentimientos encontrados.

Julieta Puente contó cómo fue el nacimiento de urgencia de su hija Serena (Foto: captura de Instagram/@julieta_puente).

“Siento que recién ahora la estoy pudiendo disfrutar y cada día la disfruto más. Eso me genera culpa, porque al principio no me pasaba”, confesó mientras sostenía a su hija.

Otro de los cambios que impactaron en su estado de ánimo fue tener que alejarse temporalmente de su trabajo. Durante el embarazo redujo considerablemente su actividad profesional y, después del nacimiento de Serena, comenzó a extrañar la rutina que había construido durante años.

JULIETA PUENTE CONFESÓ QUE EXTRAÑABA SU VIDA ANTES DE SER MAMÁ

En medio de ese proceso, Juli tuvo una conversación sincera con su pareja. “Le dije a Facu que extrañaba mi vida de antes”, reveló al explicar cuánto influyó el parate laboral en su día a día.

“Me hace muy feliz el trabajo, me apasiona y siento que todo está mejor cuando hago lo que me gusta. Estuve frenada mucho tiempo”, explicó.

Después de comenzar a trabajar nuevamente desde su casa durante el posparto, hace algunas semanas tomó la decisión de retomar con mayor intensidad sus compromisos profesionales, aunque ahora debe compatibilizarlos con la crianza.

LA DECISIÓN DE JULIETA PUENTE PARA VOLVER AL TRABAJO CON SERENA

“Hace 20 días decidí que iba a volver con todo”, contó. La influencer explicó que afrontará una semana cargada de actividades y que Serena la acompañará mientras cumple con sus compromisos.

“Trabajo todos los días hasta el domingo, menos el sábado. Me verán haciendo malabares”, anticipó sobre la logística que deberá implementar.

Además, reconoció que las noches sin dormir también forman parte de esta nueva etapa. “Yo no duermo e igual me levanto, arranco, me maquillo, laburo”, aseguró.