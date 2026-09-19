La confesión de Franco Colapinto (23), de que tiene poco sexo debido al elevado nivel de testosterona que requiere su cuerpo antes de salir a pista, generó polémica y este viernes Marcos Di Palma derribó el mito con elocuencia.

“Yo hacía diametralmente lo opuesta a lo de Franco y así me fue. Él llego a la Fórmula 1 y yo estoy acá“, arrancó el expiloto de automovilismo que ganó un solo campeonato oficial, en la categoría Supercart de la temporada 1992.

Más allá de la broma, el hijo del Loco Luis Rubén Di Palma, ídolo del volante nacional, recordó: “Hay campeones del mundo como Jacques Villeneuve (1997 y segundo en 1996) y Kimi Raikkonen (2007 y segundo en 2003 y 2005) que decían que tenían que tener sexo antes de las carreras”.

Franco Colapinto. (Foto: @francolapinto)

“Yo le diría a Franco que tiene razón, absolutamente. Pero que me ponga de coach seis meses, que pruebe. A ver, seis meses y seis meses, a ver con quién le va mejor”, se ilusionó.

El elogio de MArcos Di Palma a Franco Colapinto

“Franco, es un piloto excepcional. Si le dieran un Mercedes como el que tiene Andrea Kimi Antonelli (20) y George Russell (28) o una Ferrari como la que tiene Lewis Hamilton (41) o Charles Leclerc (28), no tengo duda que en la primera carrera estaría en el podio. Sin lugar a dudas”, se plantó categórico.

Franco Colapinto. (@francolapinto)

Entonces fue a fondo: “Ese es el nivel que él tiene. Puede haber pilotos mejores que él como Max Verstappen, pero está dentro de los cinco mejores. Es un piloto a nivel mundial. Sin lugar a dudas lo que está haciendo con el Alpine es fantástico. Porque no es un buen auto. Lo han mejorado un poquitito, pero él lo está llevando muy adelante”.

Franco Colapinto. (@francolapinto)

Como un fanático más manifestó: “Franco lo que tiene de lindo es que es un ser humano. En la otra carrera, la anterior, que salió séptimo, se le fue un poquitito el auto de costado, se fue afuera, y cuando le hicieron inmediatamente la nota, se largó a llorar. Y eso está muy bueno para todos los que nos gusta el automovilismo, ver ese sentimiento, esa garra”.

“La Fórmula 1 necesita más de Franco Colapinto que Franco Colapinto de la Fórmula 1. Porque Franco es un tipo que hace llevar gente, se acerca a la gente, te firma autógrafo, te hace pensar al que está del otro lado de la tribuna que es como él. Tiene empatía, es carismático. Te dan ganas de saludalo, pedirle una foto, un autógrafo y abrazarlo. Otros pilotos no te dan esa sensación”, concluyó Marcos Di Palma sobre Franco Colapinto.