El posteo de Julieta Prandi para cumplir con el canje del salón en donde festejó su casamiento con Emanuel Ortega fue revelador, luego de la polémica por los invitados y ausentes.

“Sólo resta agradecer por este momento de felicidad compartida”, afirmó la modelo que eligió una imagen en blanco y negro del momento de la lluvia de arroz.

Entonces resumió sus sentimientos: “Una tarde cualquiera puede convertirse en un día imborrable”.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron por civil.

Al avanzar en el carrousel de fotos se logró apreciar a quiénes eligió destacar como parte del encuentro reservado.

Los incondicionales de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Mateo y Rocco, sus hijos, Bautista e India, los de Emanuel fueron los más felices e importantes invitados al evento.

Emanuel Ortega. (Foto: @jprandi)

A su vez mostró a sus padres y a su hermana que había llegado desde Chile, donde vive.

Julieta Prandi con Rocco, su hijo menor. (Foto: @jprandi)

Del lado de Emanuel estaban Evangelina Salazar y Ramón Palito Ortega, sus padres. Y si bien no estuvo en el registro civil, Julieta Ortega asistió junto a Benito, su hijo fruto de su relación con Iván Noble.

Julieta Prandi con sus papás y su hermana. (Foto: @jprandi)

Además, había amigos de ambos, pero fue más notoria la ausencia de Sebastián, Luis, Martín y Rosario Ortega, los hermanos de Emanuel y cuñados de Julieta Prandi.

Evangelina Salazar, Palito e India Ortega. (Foto: @jprandi)

Emanuel Ortega y Julieta Prandi. (Foto: @jprandi)

Evangelina Salazar, Julieta Ortega y Benito Noble.. (Foto: @jprandi)

Mateo Prandi con su novia. (Foto: @jprandi)

Emanuel Ortega y Julieta Prandi con amigos. (Foto: @jprandi)

Julieta Prandi y Emanuel Ortega con amigps. (Foto: @jprandi)