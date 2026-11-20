La música de Pink Floyd volverá a sonar en Buenos Aires con una propuesta que combina clásicos del rock, tecnología y arte audiovisual. Se trata de “Shine On Experience”, un espectáculo inmersivo que tendrá lugar los sábados 21 y 28 de noviembre en el Palacio de la Reconquista, ubicado en Reconquista 100, en la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de los grandes atractivos de las dos funciones será la presencia de Durga McBroom, cantante estadounidense que fue corista de Pink Floyd durante las giras de la banda entre 1987 y 1994.

La artista participará del espectáculo junto a más de 11 músicos, en una experiencia que busca recuperar la esencia y la potencia de una de las agrupaciones más influyentes de la historia del rock.

Foto: prensa Shine On

La propuesta central será Echoes in the Round (An Immersive Masterpiece Experience), un recorrido musical y audiovisual por el universo de Pink Floyd, con canciones de discos emblemáticos como The Dark Side of the Moon y Wish You Were Here.

Cómo será el show inmersivo de Pink Floyd en Buenos Aires

“Shine On Experience” propone mucho más que un recital tributo. La experiencia combina música en vivo, fotografías, material audiovisual, recuerdos y un despliegue tecnológico especialmente diseñado para acompañar el repertorio de la banda británica.

El Palacio de la Reconquista será el escenario de esta propuesta, en la que su arquitectura clásica dialogará con proyecciones mapping, efectos lumínicos, láseres y un sistema de sonido envolvente.

El desarrollo técnico estará a cargo de A+V Tech, socio estratégico y coproductor del evento, que aportará equipamiento de nivel internacional para potenciar la experiencia sensorial.

La iniciativa busca que el público pueda reencontrarse con la música y el universo visual de Pink Floyd desde una perspectiva diferente, en un espacio histórico de Buenos Aires.

Quién es Durga McBroom, la cantante que acompañó a Pink Floyd

Durga McBroom es una cantante, actriz y bailarina estadounidense nacida en Los Ángeles. Su nombre quedó ligado a la historia de Pink Floyd por su participación como corista en las giras que la banda realizó entre 1987 y 1994.

Además de su trabajo con el grupo británico, desarrolló una extensa trayectoria junto a figuras internacionales como Billy Idol, Bryan Ferry, Boy George, Carole King, Kate Bush, Brian Wilson y Marianne Faithfull, entre otros.

Foto: prensa Shine On

También formó parte de Blue Pearl, banda de música house conocida por el tema “Naked in the Rain”, y junto a su hermana Lorelei integra The McBroom Sisters, proyecto con el que publicó el álbum Black Floyd.

Su presencia en “Shine On Experience” será uno de los momentos destacados de esta propuesta dedicada a celebrar el legado musical de Pink Floyd.

Cuándo es “Shine On Experience” y cómo conseguir entradas

El espectáculo tendrá dos funciones en noviembre, ambas en el Palacio de la Reconquista, ubicado en Reconquista 46, en la Ciudad de Buenos Aires.