Gustavo Spinetta vivió un extraño episodio paranormal durante una entrevista donde recordaba a su hermano Luis Alberto (Captura: Fonográma)

Gustavo Spinetta dio una reciente entrevista para Fonograma, el ciclo del canal de YouTube Goura’s Music, donde habló de la música, su familia y, especialmente, de su hermano Luis Alberto. Pero, en medio de la nota, se vivió un extraño episodio paranormal que no pasó inadvertido para nadie.

Durante la extensa entrevista, Gustavo mencionó que en un mismo año había perdido a su padre y a su hermano Luis, quien falleció el 8 de febrero de 2012 tras una larga lucha contra un cáncer de pulmón. “En un año murieron mi viejo, Luis...”, estaba diciendo el entrevistado cuando pasó lo impensado.

Tres guitarras cayeron por las escaleras en ese preciso momento, generando la sorpresa de todos los presentes. Como era de esperar, el momento inmediatamente se viralizó en las redes sociales por la llamativa coincidencia.

Gustavo Spinetta vivió un extraño episodio paranormal durante una entrevista donde recordaba a su hermano Luis Alberto (Captura: Fonográma)

EL EPISODIO PARANORMAL QUE VIVIÓ GUSTAVO SPINETTA DURANTE UNA ENTREVISTA

Entre risas nerviosas, el conductor del programa, conocido como Goura, dijo “Confirmado”, en alusión directa al peso emocional del momento. Pocos segundos después, en un intento de retomar la charla, el conductor señaló, segundos antes, habían estado hablando de la espiritualidad.

Gustavo Spinetta vivió un extraño episodio paranormal durante una entrevista donde recordaba a su hermano Luis Alberto (Video: Fonograma)

“La fe mueve montañas. La fe puede mover montañas”, comentó entonces Gustavo, aún sin poder creer lo ocurrido. “Impresionante porque son tres guitarras encima. Estaban quietas”, señaló después.