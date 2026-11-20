A menos de un mes de dar a luz a su segunda hija Jazmín, Stephanie Demner sigue luchando contra las constantes críticas que recibe en redes donde la acusan de no mostrar el “lado B” de la maternidad y su “verdadero” cuerpo post-cesárea.
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En las últimas horas, Stephanie hizo un contundente descargo en Instagram donde aclaró: “Hay tantos embarazos, partos y post partos como mujeres en el mundo. Cada una tiene su experiencia, lo vive a su manera y lo cuenta como se le canta”.
“Así como en el post parto con Ari tenía pánico de que le pasara algo y estaba súper miedosa, con Jaz lo estoy viviendo totalmente distinto. Más grande, con más experiencia, con menos miedo y más relajada. Estoy feliz. Si prefieren que les mientan yo no lo voy a hacer, pueden ir a otra cuenta a ver el ‘lado B o maternidades reales’”, agregó en su descargo.
EL GESTO DE STEPHANIE DEMNER CON UNA DE SUS SEGUIDORES
Minutos más tarde, Stephanie Demner compartió otro mensaje que decía: “Unas ganas de romperme las bolas que no tengo tienen a veces. Perdón. Sé que es un 1% de los mensajes pero me frustra, me harta y me molesta que me vengan a decir justo a mi que les muestro y cuento todo que no es real mi maternidad”.
Cuando ya estaba completamente harta de recibir comentarios negativos, la influencer encontró un mensaje que sí le enviaba buenas energías y entonces no dudó en contestar. “Sos un amor. Gracias por su mensaje”, le respondió Stephanie a una chica que le había contado que su caso había sido muy diferente pero que no por eso no dejaba de consumir su contenido.
“Creo que la gente que comenta este tipo de cosas no está consciente de que hay diferentes realidades y quizás la tuya les da envidia. En mi caso, soy mamá de 2, los crío sola. Cada vez es más difícil y en mi MP tengo $2.000 pero veo tu contenido y me encanta. Nada que ver lo que viví yo en mis posibilidades pero es igual de lindo ver que otra persona es feliz. La que no le pasa es porque le duele y le frustra, vos no te sientas mal”, decía el mensaje de la seguidora.
Conmovida por sus palabras, Stephanie le envió $300.000 a su cuenta de MP y le dijo: “Te mando para que te compres algo que quieras”. Al compartir la captura de pantalla de la conversación, la influencer reflexionó sobre lo ocurrido: “Bueno... de algo malo sacamos algo bueno”.