A menos de un mes de dar a luz a su segunda hija Jazmín, Stephanie Demner sigue luchando contra las constantes críticas que recibe en redes donde la acusan de no mostrar el “lado B” de la maternidad y su “verdadero” cuerpo post-cesárea.

En las últimas horas, Stephanie hizo un contundente descargo en Instagram donde aclaró: “Hay tantos embarazos, partos y post partos como mujeres en el mundo. Cada una tiene su experiencia, lo vive a su manera y lo cuenta como se le canta”.

“Así como en el post parto con Ari tenía pánico de que le pasara algo y estaba súper miedosa, con Jaz lo estoy viviendo totalmente distinto. Más grande, con más experiencia, con menos miedo y más relajada. Estoy feliz. Si prefieren que les mientan yo no lo voy a hacer, pueden ir a otra cuenta a ver el ‘lado B o maternidades reales’”, agregó en su descargo.

(Foto: Instagram @stephaniedemner)

EL GESTO DE STEPHANIE DEMNER CON UNA DE SUS SEGUIDORES

Minutos más tarde, Stephanie Demner compartió otro mensaje que decía: “Unas ganas de romperme las bolas que no tengo tienen a veces. Perdón. Sé que es un 1% de los mensajes pero me frustra, me harta y me molesta que me vengan a decir justo a mi que les muestro y cuento todo que no es real mi maternidad”.

Cuando ya estaba completamente harta de recibir comentarios negativos, la influencer encontró un mensaje que sí le enviaba buenas energías y entonces no dudó en contestar. “Sos un amor. Gracias por su mensaje”, le respondió Stephanie a una chica que le había contado que su caso había sido muy diferente pero que no por eso no dejaba de consumir su contenido.

(Foto: Instagram @stephaniedemner)

“Creo que la gente que comenta este tipo de cosas no está consciente de que hay diferentes realidades y quizás la tuya les da envidia. En mi caso, soy mamá de 2, los crío sola. Cada vez es más difícil y en mi MP tengo $2.000 pero veo tu contenido y me encanta. Nada que ver lo que viví yo en mis posibilidades pero es igual de lindo ver que otra persona es feliz. La que no le pasa es porque le duele y le frustra, vos no te sientas mal”, decía el mensaje de la seguidora.

Conmovida por sus palabras, Stephanie le envió $300.000 a su cuenta de MP y le dijo: “Te mando para que te compres algo que quieras”. Al compartir la captura de pantalla de la conversación, la influencer reflexionó sobre lo ocurrido: “Bueno... de algo malo sacamos algo bueno”.