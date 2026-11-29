Ana Paula Dutil salió a aclarar qué pasa actualmente con Emanuel Ortega luego de que surgieran rumores de reconciliación entre ambos a partir de unas fotografías que despertaron sospechas en las redes sociales. Cansada de las especulaciones, la exmodelo negó que exista un acercamiento sentimental con el padre de dos de sus hijos y publicó un contundente mensaje para ponerle fin a las versiones.

Todo comenzó durante el fin de semana, cuando Juariu analizó unas imágenes que Ana Paula había compartido en sus redes sociales hace dos semanas y encontró coincidencias con otras fotografías publicadas por el cantante en las últimas horas. A partir de esos detalles, deslizó que ambos habrían compartido tiempo juntos y alimentó las versiones de una posible segunda oportunidad amorosa.

La aclaración de Ana Paula Dutil sobre las fotos con Emanuel Ortega (Foto: Instagram @anapauladutil)

Sin embargo, Dutil decidió intervenir públicamente y fue categórica al desmentir una reconciliación: “No es cierto lo que están diciendo. Emanuel es el padre de dos de mis hijos y vamos a ser familia toda la vida”, escribió. De esta manera, dejó en claro que el vínculo que los une es familiar y no sentimental.

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EL CONTUNDENTE MENSAJE DE ANA PAULA DUTIL SOBRE SUS EXPAREJAS

En el mismo descargo, la exmodelo hizo una comparación con Fernando, el padre de sus hijos mayores, para explicar cómo es su relación con ambos: “Exactamente igual es con Fernando, padre de mis hijos mayores. NO existe nada más entre nosotros”, aclaró. Y, para terminar con las especulaciones, lanzó un pedido directo: “Por favor, no inventen”.

No es la primera vez que Ana Paula queda involucrada en versiones relacionadas con la vida sentimental de Emanuel Ortega. Después de la separación del músico y Julieta Prandi, su nombre también apareció en medio de las especulaciones sobre los motivos de la ruptura y la supuesta presencia de terceras personas. En aquella oportunidad, Dutil negó tener responsabilidad en el final de esa relación.

Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega (Fotos: capturas América TV)

Ahora, nuevamente en el centro de los comentarios, la exmodelo eligió salir a hablar para aclarar cuál es su verdadero vínculo con el padre de sus hijos. Aunque no negó que puedan compartir encuentros por la familia que construyeron, fue terminante al descartar cualquier posibilidad de reconciliación amorosa con Emanuel.

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