La Joaqui volvió a quedar en el centro de la escena después de compartir un video en TikTok que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores. Aunque la cantante no mencionó directamente ni a Tiago PZK ni a Luck Ra, el contexto hizo que muchos interpretaran su publicación como una respuesta a las críticas que recibió desde que confirmó su nuevo romance.
En las imágenes, La Joaqui aparece frente a la cámara mientras se maquilla, con gestos de desinterés y una actitud desafiante. De fondo, eligió un audio que llamó especialmente la atención por una frase que parece hacer referencia a los cuestionamientos que surgieron en redes sociales: “Ya me bautizaron como ‘la peor mujer del mundo’”, se escucha decir en el audio que acompañó la publicación.
Pero la artista fue por más y sumó otra declaración que encendió todavía más el debate: “Si para ustedes soy la peor mujer del mundo, listo… soy la peor mujer del mundo”.
El posteo no tardó en generar repercusión y acumuló más de 1.500 comentarios. Entre las respuestas hubo usuarios que cuestionaron la actitud de la cantante, mientras que otros salieron en su defensa y remarcaron que tiene derecho a rehacer su vida sentimental.
La publicación de La Joaqui ocurre luego de la fuerte repercusión que generó su romance con Tiago PZK. La relación se conoció poco tiempo después de su separación de Luck Ra, situación que despertó todo tipo de comentarios y especulaciones en las redes sociales.
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LA JOAQUI SE HARTÓ Y CONTÓ TODO DE SU SEPARACIÓN DE LUCK RA Y SU VÍNCULO CON TIAGO PZK: “YO JAMÁS FUI DESLEAL”
La Joaqui decidió contar su versión sobre la separación de Luck Ra y las versiones que circularon alrededor de su vínculo con Tiago PZK. En su canal de difusión de WhatsApp fue contundente con sus declaraciones.
“Yo jamás fui desleal. Nuestra relación terminó a principios de julio. Respeté que durante un tiempo se mantuviera en privado porque así me lo pidieron. Mi primera cita con otra persona fue el 2 de septiembre, casi dos meses después, cuando yo ya estaba soltera”, comenzó diciendo.
La cantante también contó que intentó acordar con su expareja cómo hacer pública la ruptura: “Intenté hablar, ordenar en conjunto cómo comunicar y evitar que cualquiera terminara innecesariamente expuesto. Esas conversaciones existen”.
Y agregó: “Y cuando mi separación empezó a hacerse pública a partir de un stream tampoco salí a destruir a nadie. Escribí en privado. Porque incluso rota todavía elegía cuidar lo que alguna vez había querido tanto”.
Sobre el dolor que atravesó, reconoció: “Sí, después hablé públicamente de mi dolor. Lloré trabajando porque tenía que seguir trabajando. También lloré en mi casa, en el gimnasio, con mis amigas y estando sola. De esos momentos simplemente no existen titulares”.
“También recibí disculpas privadas por situaciones en las que me sentí profundamente irrespetada y que después escuché negar públicamente en televisión. No voy a exponer a ninguna mujer ni publicar conversaciones para demostrarlo. Pero cuidar la intimidad ajena tampoco significa negar mi propia experiencia. Y con el tiempo entendí algo doloroso: sentí muchísimo respeto hacia La Joaqui, pero Joaquinha no siempre sintió el mismo cuidado”, continuó.
Ante las versiones sobre una supuesta campaña de difamación, fue tajante: “De mi parte nunca existió ninguna campaña. Incluso desordenada emocionalmente hablé públicamente desde el amor. Durante mucho tiempo, creo que lo que más protegió ciertas intimidades fueron mis propias palabras y mis silencios. Si personas que me quieren reaccionaron con bronca al verme sugestionada, no significa que yo haya organizado nada contra nadie. No necesito inventar villanos para defender mi historia. Pero tampoco voy a aceptar ocupar ese lugar para que la historia sea más fácil de contar”.
La cantante también cuestionó que se pretenda establecer cuánto tiempo debería permanecer sola una mujer después de una ruptura: “Me parece profundamente injusto y, desde mi mirada, machista que otros pretendan decidir cuánto tiempo debía permanecer sola para que mi dolor fuera considerado verdadero. Una mujer no tiene que permanecer rota para demostrar que amó de verdad”.
La Joaqui explicó que no estaba esperando una reconciliación: “Yo no estaba esperando que alguien volviera. Estaba duelando un ‘nosotros’ que ya no existía. Despedirme de ese futuro no significaba renunciar al mío. “Sé estar sola. No necesito de un hombre para sostenerme. Pero saber estar sola no significa estar obligada a elegir la soledad. Yo elijo amar. Sueño con construir una familia y quiero seguir dándome la oportunidad de hacerlo, eso no convierte mi dolor anterior en mentira”.
También reflexionó sobre el duelo y la posibilidad de volver a empezar: “Haber seguido viviendo no significa que nunca haya amado. Estar triste tampoco me vuelve emocionalmente incapaz de comenzar otra etapa. No necesito llegar a la indiferencia para saber que una relación terminó”, explicó.
“Puedo conservar amor, recuerdos e incluso algún dolor por una historia y saber perfectamente que no quiero volver a ella. Estoy aprendiendo que cerrar una historia no significa borrar lo que sentiste. Significa dejar de pedirle que sea algo que ya no puede ser. Amé. Me dolió el final. Hice mi duelo. Y seguí viviendo”, añadió.
“Hoy puedo agradecer lo hermoso y reconocer lo que me hizo daño. Las dos cosas pueden ser verdad y convivir. Ahora les pido que me permitan ser dueña de mi futuro”, sumó.
Y concluyó: “Ojalá podamos regalarnos una última forma de respeto: dejar de utilizar nuestros nombres para seguir lastimándonos y permitir que lo que alguna vez fue amor finalmente descanse. Mi duelo fue mío. Y también fue mío el derecho a terminarlo”.