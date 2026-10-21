Jazmín Laport contó una fuerte experiencia que vivió cuando tenía apenas 18 años y soñaba con convertirse en actriz. Durante su visita a “Estás a Tiempo”, el stream de la TV Pública, la artista recordó el incómodo momento en el que una persona de una agencia intentó desanimarla con una frase lapidaria sobre su altura: “Nunca en la vida vas a ser actriz”.

Antes de revelar la historia, la hija de Osvaldo Laport y Viviana Sáez hizo una advertencia sobre la identidad de la persona involucrada.

“Te voy a dar un chisme. Voy a intentar ser lo más sutil posible, porque es una agencia que sigue”, explicó.

Jazmín Laport recordó el duro comentario que recibió cuando quiso ser actriz

Según relató, en aquel momento había insistido mucho para conseguir una reunión en una agencia y fue acompañada por su mamá. “Yo fui con mi vestidito, toda pituca. Me senté, mi mamá fue a estacionar el auto”, recordó.

Cuando finalmente quedó frente a la persona que debía escuchar sus aspiraciones profesionales, recibió una respuesta que no esperaba. “Me mira de arriba abajo y me dice: ‘¿Qué es lo que querés hacer?’”. Jazmín le explicó que venía estudiando y que quería dedicarse a la actuación.

Sin embargo, la contestación fue contundente: “Nunca en la vida vas a ser actriz, mirá lo alta que sos”.

Jazmín Laport

La actriz recordó que quedó completamente paralizada ante semejante comentario. “Entra mi madre y yo, blanca”, contó sobre el momento en que su mamá regresó a la sala y notó que algo había pasado.

De acuerdo con su relato, la actitud de aquella persona cambió por completo cuando apareció su madre. “Sí, Jazmincita”, recordó que le dijo. Aunque no pudo pronunciar una palabra durante el resto de la reunión, después decidió contarle todo a su mamá.

La reacción de la mamá de Jazmín Laport tras el destrato

La historia tuvo un momento inesperado cuando ambas salieron del encuentro. Al enterarse de lo que había sucedido, la mamá de Jazmín reaccionó con furia y decidió perseguir en auto a la persona que había desalentado a su hija.

Jazmín Laport

“Mi mamá lo empieza a perseguir con el auto. Se puso loca”, relató entre risas. Luego, ambas lograron calmarse y la joven le pidió que dejara atrás el episodio.

Con el tiempo, aquella frase que buscó ponerle un límite a sus aspiraciones quedó como una anécdota de sus primeros pasos profesionales. Hoy, Jazmín mide 1,80 metros y continúa construyendo su propio camino artístico.

Consultada sobre si volvió a cruzarse con aquella persona, la artista respondió con una frase que dejó en claro que todavía tiene mucho por delante: “Volví a cruzar, pero este camino recién arranca”.

Jazmín Laport presenta Umbral, su nuevo disco, en vivo: cuándo y dónde

Jazmín Laport

En esta nueva etapa de su carrera, Jazmín Laport también apuesta por la música. Su nuevo disco, Umbral, ya está disponible en todas las plataformas digitales y representa un costado más personal de su recorrido artístico.

La cantante presentará el álbum en vivo el jueves 27 de noviembre a las 20, en Lucille, ubicado en Gorriti 5520, en el barrio porteño de Palermo. Será la primera oportunidad de escuchar las canciones de Umbral en un show propio.