Kevin Pollak, actor y amigo de Bruce Willis, habló sobre el presente del protagonista de Duro de matar, quien padece demencia frontotemporal. En una entrevista en el podcast Still Here Hollywood de Steve Kmetko, reveló que el artista no es consciente de su enfermedad y describió al entorno que lo acompaña como “una burbuja de amor”.

“Debido a la naturaleza de esta enfermedad, no es consciente de que hay un problema”, explicó Pollak al referirse a la situación de Willis. La familia del actor comunicó en febrero de 2023 que padecía demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que afecta sus capacidades cognitivas y que modificó profundamente su vida cotidiana.

Bruce Willis y Kevin Pollack (Foto: Instagram @kevinpollack123)

“Él vive en una burbuja de amor y cariño”, dijo, y agregó: “De una manera muy extraña y única, es tan feliz como nunca lo había sido”. Sin embargo, reconoció el dolor que le provoca la situación: “Es desgarrador, así que, en lugar de llorar, me río de la dulce y simple ironía de un hombre tan fuerte y lleno de vida”.

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LOS RECUERDOS DE KEVIN POLLAK SOBRE BRUCE WILLIS

Pollak compartió pantalla con Willis en películas como Mi vecino, el asesino, Mi vecino, el asesino 2, y Bajo Amenaza. Al recordar la presencia que tenía su amigo durante sus años de mayor popularidad, lo comparó con una de las figuras más emblemáticas de la música. “A veces sentía que debía ser como estar con Elvis Presley”.

Entre sus recuerdos, también evocó una anécdota del rodaje de Cuestión de honor protagonizada por Tom Cruise y Demi Moore. En aquel momento, Willis estaba filmando La muerte le sienta bien en un estudio cercano y, según Pollak, solía acercarse al set donde trabajaba su esposa de ese entonces. Durante una escena entre Pollak y Cruise, Willis se inclinó hacia el director Rob Reiner y comentó: “Siento que estoy viendo a Spencer Tracy. Este hombre no está haciendo nada y no puedo quitarle los ojos de encima”. “Fue uno de los mejores comentarios que recibí en mi vida”, confesó.

El posteo de Demi Moore para bruce willis por el día del padre Por: Instagram

El actor también destacó la importancia que siempre tuvo la familia para Willis y recordó las ocasiones en las que compartieron tiempo en la propiedad que el protagonista tenía en Idaho. Allí, Willis y Moore, incluso después de su divorcio, mantuvieron sus casas una frente a la otra para que sus hijas pudieran estar cerca de ambos. “Era un campamento de amor permanente, como familia y como hombre de familia”, recordó Pollak.

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