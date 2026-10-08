Bruce Willis supo tener un verdadero paraíso privado en el Caribe. En 2000, el protagonista de Duro de matar compró unas tres hectáreas en Parrot Cay, una de las Islas Turcas y Caicos, y construyó un exclusivo complejo frente al mar. Allí se casó con Emma Heming-Willis en 2009 y, una década después, vendió la propiedad por US$27 millones. En febrero de 2022, la residencia volvió a salir al mercado con un precio de US$37,5 millones.

El terreno, ubicado en un destino conocido por sus playas de arena blanca y sus propiedades de lujo, terminó convertido en un conjunto de tres viviendas independientes. Según publicó Forbes, las construcciones reunían 12 dormitorios y 14 baños, con aproximadamente 18.000 pies cuadrados de superficie interior y otros 18.000 de terrazas exteriores. La propiedad, bautizada como The Residence, estaba pensada para recibir a familiares y amigos con privacidad y comodidades propias de un resort.

La mansión caribeña de Bruce Willis (Foto: Turks & Caicos Sotheby’s International Realty)

La mansión caribeña de Bruce Willis (Foto: Turks & Caicos Sotheby’s International Realty)

La mansión caribeña de Bruce Willis (Foto: Turks & Caicos Sotheby’s International Realty)

La casa principal tenía seis dormitorios y funcionaba como el centro de reunión del complejo. Las otras dos villas ofrecían espacios independientes, mientras que el predio contaba con cuatro piscinas, un pabellón de yoga junto a la playa, una cancha de vóley y un fogón al aire libre. También había un parque infantil con un barco pirata y jardines con árboles de coco, banana y papaya.

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EL CASAMIENTO DE BRUCE WILLIS CON EMMA HEMING Y LA VENTA MILLONARIA

La propiedad tenía, además, un valor sentimental para el actor: allí se casó con Emma Heming en 2009. Sin embargo, en 2019 la pareja decidió desprenderse del complejo y se lo vendió a Mark y Robyn Jones, fundadores de la compañía de seguros Goosehead Insurance, por US$27 millones. La cifra quedó seis millones de dólares por debajo del precio al que se había ofrecido inicialmente.

Los nuevos propietarios realizaron una renovación integral en 2020. Entre los cambios, transformaron la planta superior de la casa principal en un espacio destinado a los chicos, con una sala de juegos y un área para dormir. La reforma estaba pensada para recibir a sus 16 nietos. Además, la propiedad contaba con personal propio y era administrada por el resort cinco estrellas COMO Parrot Cay, cuyos servicios incluían restaurantes, spa y otras comodidades.

La mansión caribeña de Bruce Willis (Foto: Turks & Caicos Sotheby’s International Realty)

La mansión caribeña de Bruce Willis (Foto: Turks & Caicos Sotheby’s International Realty)

La mansión caribeña de Bruce Willis (Foto: Turks & Caicos Sotheby’s International Realty)

La mansión caribeña de Bruce Willis (Foto: Turks & Caicos Sotheby’s International Realty)

La mansión caribeña de Bruce Willis (Foto: Turks & Caicos Sotheby’s International Realty)

En febrero de 2022, la antigua residencia de Bruce Willis volvió a ponerse a la venta por US$37,5 millones. Los propietarios explicaron entonces que pasaban más tiempo en su complejo vacacional de Whitefish, Montana. El nuevo precio superaba en US$10,5 millones el monto que habían pagado en 2019, aunque no implicaba que la operación se hubiera concretado por esa cifra. Así, el refugio caribeño que Willis había construido dos décadas antes volvió a llamar la atención por sus dimensiones, su historia y su cotización millonaria.

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