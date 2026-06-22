Demi Moore no dejó pasar el Día del Padre sin dedicarle unas palabras a su ex, Bruce Willis. La actriz publicó en su cuenta de Instagram un emotivo carrusel de fotografías que recorre distintas etapas de la vida del protagonista de Duro de matar como papá.

Demi Moore compartió desde imágenes íntimas con sus hijas de pequeñas hasta fotos más recientes, en las que aparece relajado junto a ellas con rodajas de pepino en los ojos. “Generaciones de amor 💛 Hoy celebramos a nuestro increíble BW. Enviando amor a todos los padres, hoy y siempre”, escribió Moore, quien también estuvo presente en la graduación de Mabel, la hija de Willis con Emma Heming.

DEMI MOORE Y BRUCE WILLIS: UNA FAMILIA QUE TRASCIENDE EL DIVORCIO

A pesar de haberse separado en el año 2000, Demi Moore y Bruce Willis construyeron con el tiempo un vínculo que va mucho más allá de la crianza compartida de sus tres hijas, Rumer, Scout y Tallulah.

El posteo de Demi Moore para bruce willis por el día del padre Por: Instagram

Desde que el actor fue diagnosticado primero con afasia y luego con demencia frontotemporal, la actriz nominada al Oscar se convirtió en una presencia constante en el círculo de cuidado junto a Emma Heming Willis, la actual esposa del actor. Esa unión entre ex y presente, lejos de toda rivalidad, se transformó en uno de los gestos más celebrados por los fans de la familia.

Bruce Willis junto a sus hijas en distintas etapas de su vida. Crédito Instagram Por: Instagram

La publicación de Moore llegó apenas días después de que Emma Heming también usara sus redes para celebrar a Willis con una foto junto a sus dos hijas menores, Mabel y Evelyn. La modelo y activista en materia de demencia compartió la imagen con un mensaje que habla de esperanza: “Que las familias que enfrentan la demencia tengan más apoyo, menos estigma y razones para aferrarse a la esperanza”, escribió al cumplir 50 años esta semana.

BRUCE WILLIS Y SUS HIJOS: EL LEGADO DE UN PADRE PRESENTE

Las hijas mayores de Willis también se sumaron al homenaje. Scout publicó en sus redes que su padre es “uno de mis mejores amigos, quizás ahora a un nivel más profundo que nunca”, mientras que Tallulah eligió una foto de su infancia junto a él.

El posteo de Demi Moore para bruce willis por el día del padre Por: Instagram

Por su parte, Rumer —quien se convirtió en madre en 2023 de la pequeña Louetta— completó el cuadro familiar con su propio mensaje de amor. Cada una, a su manera, dejó en claro que el vínculo con su padre no depende de su estado de salud ni de su presencia física en los eventos familiares.

Bruce Willis junto a sus hijas en distintas etapas de su vida. Crédito Instagram Por: Instagram

La imagen que eligió Demi Moore para su posteo condensa exactamente eso: la continuidad del amor a través del tiempo. Un bebé en brazos en los años 90, una nena sobre los hombros en la playa, y dos chicas con pepinos en los ojos riéndose con su papá en un sillón. Bruce Willis puede no recordar ciertos momentos, pero sus hijas y quienes lo rodean se encargan de que esos recuerdos no se pierdan.