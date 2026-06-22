Nadia Epstein, recordada por su paso en la edición 2007 de Gran Hermano, no se guardó nada y lanzó fuertes opiniones sobre su archirrival Marianela Mirra, que ganó ese certamen, y particularmente sobre Santiago del Moro, a quien acusó de “estafar a la gente” con las votaciones.

En diálogo con Siempre primicias, Epstein recordó sus peleas con Marianela Mirra y, tras calificarla de “conchu#$%”, aseguró que “el tiempo le dio la razón” porque “se casó con un violador”, en referencia al condenado ex gobernador de Tucumán José Alperovich.

Nadia Epstein Marianela Mirra y José Alperovich (Fotos: Instagram @nadiaepstein y captura América TV)

Sin embargo, la atención de Nadia se concentró en el manejo de Gran Hermano Generación Dorada por parte de Santiago del Moro. “Es una cag#$. Está muy manoseado, dejó de tener la esencia de lo que siempre fue Gran Hermano, que era el aislamiento”, evaluó en comunicación con Nacho Rodríguez, Naiara Vecchio y Tati Boleas.

Para la ex participante, la edición actual perdió totalmente el espíritu original del programa. “No se cumple. Ya es una puerta giratoria. Falta que digan ‘chicos, me voy a comprar puchos a la esquina y vuelvo’. Principalmente Andrea del Boca que ya entró y salió muchísimas veces. No está más la esencia de contar historias, que es lo que hacía al espectador sentirse identificado con tal o cual participante”, analizó.

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Epstein no solo cuestionó el formato, sino que también apuntó directo a Santiago del Moro y a la producción. “Ahora los motivan a que, poco más, agarren un cuchillo pero no para que lleguen a acuchillarse, solo a rasparse. Me parece un montón. No es el Gran Hermano que yo vivíy disfruté”, señaló, antes de puntualizar sobre los polémicos reingresos de ex participantes.

“Es del Moro siendo del Moro. Me parece ridículo y una estafa a la gente. Porque si hay una placa armada, yo estoy votando para que alguien se vaya, se va y a las dos semanas la vuelven hacer entrar… ¿es joda? Yo ya puse plata para que esa persona se vaya y vuelve”, remató.

Fotos: Instagram @nadiaepstein y captura Telefe

Nadia también arriesgó como finalista a su amigo Emanuel Di Gioia, aunque confesó que no le gusta ver el programa porque no le gusta lo que le hicieron al formato, y explicó por qué no participó más de los debates. “Pretendían que vaya por el mismo cachet de los chicos que salían de la casa. Después fui al stream por el cariño que le tengo a Coty Romero. Fui por ella, una vez y nada más”, cerró.

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