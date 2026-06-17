La tensión en Gran Hermano: Generación Dorada alcanzó uno de sus puntos más altos de la temporada. Durante la última gala, la voz de la casa sorprendió a los participantes con un durísimo comunicado luego de detectar conversaciones en las que varios jugadores cuestionaban algunas de sus decisiones y hasta insinuaban supuestos favoritismos dentro del juego.

Con un tono firme y sin lugar a interpretaciones, Gran Hermano reunió a todos los concursantes y comenzó su descargo: “En estos últimos días registré varias conversaciones en donde algunos de ustedes hacen diversas conjeturas sobre las decisiones que tomo, instalando la sospecha, digámoslo así, de favoritismo hacia determinados jugadores”.

Lejos de dejar pasar por alto los comentarios, el dueño de la casa fue tajante: “En esta competencia, señores, no hay preferencias. En todo caso, hay mejores y peores jugadores. La verdad, no voy a permitir que me cuestionen mi neutralidad. Que les quede claro esto. Yo no juego. Ni ayudo a nadie. Siempre es el público el que elige”.

Foto: Captura (Telefe)

Durante el comunicado, la voz del reality incluso mencionó a algunos de los participantes que, según aseguró, manifestaron dudas sobre la transparencia del juego: “Varias veces escuché manifestar tus dudas, Yipio. Lo mismo le digo a Manuel, a Titi, JuaniCar, Emanuel y Nigro, quienes en más de una ocasión expusieron su desconfianza”, expresó ante la mirada atenta de toda la casa.

“Aquellos que dudan sobre la transparencia de este juego y se empecinan en ver fantasmas inexistentes, tienen la puerta giratoria a disposición”, disparó.

“Aquellos que dudan sobre la transparencia de este juego y se empecinan en ver fantasmas inexistentes, tienen la puerta giratoria a disposición”.

Y redobló la apuesta: “Todo aquel que no esté a gusto y cree que hay privilegios, puede retirarse de mi casa en este instante. Si piensan que están perdiendo el tiempo, señores, ahí está la puerta. Esperándolos”.

Tras unos segundos de máxima tensión, consultó directamente: “¿Nadie se quiere ir?”. Ante la negativa generalizada, cerró el tema con una última advertencia: “La puerta queda cerrada por el momento. Espero no volver a escuchar críticas sobre mi honestidad. De lo contrario, para algunos, el juego terminará antes de tiempo”.

¡Tremendo!

Foto: Captura (Telefe)

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ESCÁNDALO EN GRAN HERMANO: ASEGURAN QUE ANDREA DEL BOCA PODRÍA ABANDONAR LA CASA EN LAS PRÓXIMAS HORAS

La permanencia de Andrea del Boca en Gran Hermano: Generación Dorada estaría atravesando su momento más crítico. Según revelaron en Sálvese Quien Pueda, la actriz habría colmado la paciencia de la producción con sus constantes reclamos y no descartan que abandone la casa en las próximas horas.

“Podrían ser las últimas horas de Andrea del Boca adentro de la casa de Gran Hermano”, anunciaron en el programa. Según detallaron al aire, Andrea habría protagonizado una jornada cargada de tensión y malestar.

“Hoy tuvo uno de sus peores días. Fue seis veces a golpearle la puerta al señor Gran Hermano en el confesionario para quejarse por distintas situaciones”, contaron. Y agregaron: “No le abrieron la puerta”.

Foto: Captura de video de Instagram (@andreadelboca)

Lo más impactante llegó después, cuando revelaron una posible medida extrema por parte del reality de Telefe: “Hoy le podrían dar su peor noticia y es la siguiente: habilitarían la puerta giratoria para que se vaya por su propia voluntad. No la aguantan más por tantas quejas y la invitarían a retirarse”.

“Hoy le podrían dar sla peor noticia a Andrea del Boca y es la siguiente: habilitarían la puerta giratoria para que se vaya por su propia voluntad. No la aguantan más por tantas quejas y la invitarían a retirarse”.

La versión sorprendió especialmente porque Del Boca había sido una de las figuras más comentadas de la edición y su regreso había generado una enorme expectativa entre los seguidores del programa.