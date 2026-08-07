Hollywood es sinónimo de estrellas y grandes estrenos, pero detrás de las luces también puede esconderse un escenario perfecto para una historia criminal. Conspiración explosiva (Gasoline Alley) explota justamente ese contraste y convierte a Los Ángeles en el territorio de una investigación donde prácticamente nadie parece confiable.

Dirigida por Edward John Drake, la película de apenas 97 minutos con Bruce Willis combina acción y thriller policial con elementos del cine negro, siguiendo a un hombre que debe demostrar su inocencia mientras descubre que el caso en el que quedó involucrado es mucho más grande de lo que imaginaba.

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Aunque el nombre de Willis ocupa un lugar destacado, el verdadero protagonista es Sawa, recordado por películas como Destino final.

De qué trata Conspiración explosiva

Jimmy Jayne es un tatuador con antecedentes que se convierte en el principal sospechoso del asesinato de tres mujeres vinculadas al ambiente de Hollywood.

Conspiración explosiva utiliza elementos reconocibles del thriller estadounidense:

Las evidencias parecen apuntar hacia él y los detectives Bill Freeman y Freddy Vargas comienzan a seguirle los pasos. Pero Jimmy está convencido de que no cometió los crímenes y decide iniciar su propia investigación para descubrir quién está detrás de las muertes.

Su búsqueda lo lleva hacia los rincones más oscuros de Los Ángeles, donde comienza a encontrar conexiones que convierten un aparente caso policial en una trama de corrupción y conspiraciones.

Para sobrevivir y limpiar su nombre, deberá incluso recurrir a los mismos investigadores que inicialmente intentaban atraparlo.

Acción, crimen y el costado más oscuro de Hollywood

Conspiración explosiva utiliza elementos reconocibles del thriller estadounidense: un protagonista acusado injustamente, policías que persiguen pistas, personajes ambiguos y una ciudad donde el peligro puede aparecer detrás de cualquier puerta.

Pero también tiene una marcada influencia del cine negro. En lugar del Hollywood asociado con alfombras rojas y celebridades, la película recorre bares, talleres de tatuajes y ambientes marginales.

La película fue estrenada en Estados Unidos el 25 de febrero de 2022, pocas semanas antes de que la familia de Willis anunciara que el actor se alejaba de la actuación debido a problemas de salud.

Un policial directo que apuesta por el entretenimiento

La película fue concebida como un thriller compacto, sin extender innecesariamente su misterio. Edward Drake, que también participó del guion junto con Tom Sierchio, combina la investigación criminal con persecuciones y episodios violentos a medida que el protagonista se acerca a la verdad.

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Varios especialistas cuestionaron el desarrollo del guion, aunque otros destacaron especialmente el compromiso de Devon Sawa con el protagonista y la capacidad de la producción para ofrecer acción pese a su escala relativamente pequeña.

Dirigida por Edward John Drake, la película de apenas 97 minutos.

Para quienes buscan un policial estadounidense breve, con caras conocidas y una conspiración que va creciendo a medida que avanza la investigación, sus 97 minutos permiten verla prácticamente de un tirón.

Cómo es el reparto de Conspiración explosiva