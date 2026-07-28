Las fuertes declaraciones de Flor Vigna sobre la infidelidad de Luciano Castro con Griselda Siciliani siguen generando repercusiones. Esta vez fue Sabrina Rojas quien dio su punto de vista y analizó el momento elegido por la cantante para volver a contar detalles de una historia que parecía haber quedado atrás.

En Sálvese Quien Pueda, el programa que conduce en reemplazo de Yanina Latorre, Sabrina fue consultada sobre los dichos de Vigna y respondió con total sinceridad: “A mí me parece que si es su historia y tiene ganas de contar su historia, no está mal. Si le pintó hablar y quiere hablar de su historia, ¿por qué tiene que callar? ¿Por qué tiene que cuidar?”, expresó.

No obstante, Sabrina señaló una actitud que, según ella, se repite cada vez que Vigna vuelve a referirse a su vida privada: “Lo que sí me parece siempre raro de ella es que es previo a algo, a un estreno”, lanzó con picardía, deslizando que las declaraciones suelen coincidir con el lanzamiento de algún proyecto profesional.

Foto: Captura (América)

Y fue por más al recordar lo que sucede después de esas entrevistas: “Después tal vez va a SQP, a LAM o qué sé yo, y se pone nerviosa, quiere llorar, se arrepiente de todo lo que dijo”, disparó. Y cerró, picante: “Esa es la contradicción que tuvo toda la vida Flor”.

Sabrina Rojas fue tajante tras las explosivas declaraciones de Flor Vigna sobre Luciano Castro. Foto: Captura (América)

Foto: Instagram (@castrolucianook)

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SABRINA ROJAS CONFESÓ QUÉ VIO ENTRE GRISELDA SICILIANI Y LUCIANO CASTRO CUANDO ÉL SALÍA CON FLOR VIGNA

En medio del debate por la separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro, Sabrina Rojas sorprendió al aire en Sálvese Quien Pueda al contar algo que, según aseguró, nunca había dicho públicamente y que se remonta a la época en la que el actor estaba en pareja con Flor Vigna.

Ante la consulta directa sobre si Luciano había engañado a Flor con Griselda, Sabrina no dudó: “Sí”, respondió, y enseguida pidió la palabra para contar su versión de los hechos.

“Les digo algo. Yo estaba en Carlos Paz haciendo temporada. Lu estaba de novio con Flor y estaba haciendo teatro con una amiga de Griselda”, relató.

Foto: Captura (América)

Según contó, el momento que la impactó fue cuando vio un movimiento que, para ella, encendió todas las alarmas: “Veo que llega Griselda a Mar del Plata. Y yo toda la historia ya la sabía. Lo viví y dije: ‘ay, pobre Flor’”.

Sabrina aclaró que nunca intervino ni habló con nadie, aunque internamente entendió lo que estaba pasando: “Yo siempre callada, nunca dije nada, por supuesto”, expresó. Y cerró, dando que hablar con sus fuertes declaraciones: “Pasaron dos, tres minutos y cuando vi que (Griselda) estaba en Mar del Plata dije: ‘ay, Flor, lo que te espera, mami’”.

¡Tremendo!