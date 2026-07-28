Wanda Nara opinó en DDM sobre la conducta de Mauro Icardi luego de que la Justicia le diera un plazo de 24 horas para firmar los pasaportes de sus hijas. Si no cumple con la orden, Icardi deberá afrontar una multa de 200 millones de pesos y podría recibir una prohibición para salir del país, según lo solicitado por los abogados de la empresaria.

Wanda fue contundente sobre la actitud de su expareja. “Ojalá que se cumplan los pedidos. El derecho de documentos no se le puede negar a ningún menor, y mucho menos a un propio hijo”, afirmó.

La empresaria relató las complicaciones que enfrenta junto a sus hijas en Italia, donde quedaron varadas a la espera de una resolución judicial. “Mis hijas no quieren estar en la casa que sufrieron el robo. Estamos esperando con las valijas armadas”, contó Wanda, y remarcó la urgencia de regresar a la Argentina.

POR QUÉ LA HIJA MAYOR DE WANDA NARA PIDE VOLVER A LA ARGENTINA

Wanda Nara y Mauro Icardi (captura de Instagram)

La situación afecta especialmente a su hija mayor, que está por comenzar el secundario y le pidió a su madre volver cuanto antes. “Es bastante grave, mucho más para mi hija mayor que empieza el secundario y está pidiendo por favor volver”, sostuvo.

“Se esperaba que pidiera ver a sus hijas, consolarlas, tomar un helado o darles un abrazo, no ver burlas de él hacia el juez que lleva la causa”, expresó.

“Viví 12 años al lado de este hombre y lo desconozco completamente. Sé cuáles eran sus deseos de final de carrera y lejos estaba vivir en un país que no era de su agrado, ni siquiera para jugar”, concluyó Wanda.