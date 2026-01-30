La separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro sigue generando repercusiones y opiniones cruzadas. Esta vez fue Sabrina Rojas quien se metió de lleno en el tema y lanzó un contundente vaticinio al aire de Sálvese Quien Pueda.

“Para mí, van a volver”, aseguró sin dudar, apenas comenzó el debate. Lejos de quedarse ahí, Sabrina profundizó en su análisis sobre la dinámica de la pareja y, especialmente, sobre la actitud de Castro frente a las crisis amorosas: “El gordo lo va a lograr. Él siempre quiere volver“.

Asimismo, la presentadora (que está reemplazando a Yanina Latorre) cuestionó uno de los argumentos que circularon sobre la ruptura, aquel que señala que el motivo principal fue la exposición mediática: “Lo único que no entendí es que Griselda, aparentemente, dijo que no se separaba por la infidelidad, sino por lo mediático. Pero de lo mediático, el gordo no tiene la culpa. Tiene la culpa de la infidelidad, pero no de lo mediático”.

“Yo siempre digo ‘para mí, van a volver’. Si ella es de otra liga, como él marcó, no vuelve. Eso es ser de otra liga. Pero sí ella es un ser común, normal, van a volver en un par de meses, les doy tres meses”, cerró Sabrina, sin vueltas.

GRISELDA SICILIANI ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE SU SEPARACIÓN DE LUCIANO CASTRO: “NO FUE POR EL CUERNO, FUE POR…”

Después de varias semanas de idas y vueltas, rumores persistentes y silencio absoluto, Griselda Siciliani finalmente blanqueó su separación de Luciano Castro.

La confirmación llegó este viernes 30 de enero en Intrusos, cuando Paula Varela contó que habló directamente con la actriz y obtuvo detalles clave sobre el final del vínculo, que estuvo atravesado por escándalos, exposición mediática y un desgaste emocional que terminó siendo determinante.

Durante meses se habló de infidelidades, de una relación quebrada y hasta de supuestos intentos de Castro por reconquistarla, pero según revelaron en el programa, el motivo central de la separación fue otro. Mucho más profundo y personal.

“El vínculo ya venía golpeado desde que salieron a la luz las infidelidades de él”, explicó la panelista del ciclo de América. Ese episodio hizo que una relación de perfil bajo pasara a estar en boca de todos, algo que Siciliani no pudo —ni quiso— sostener.

Según contó la periodista, la actriz fue muy clara: “No es el cuerno en sí. Eso se puede hablar en pareja, se puede perdonar, es otra cosa”, expresó. El verdadero problema fue la hiperexposición, el ruido mediático, las críticas y el ojo público permanente.

“No pudo con lo mediático, eso fue lo que más le jodió”, remarcó Paula, y agregó que Siciliani decidió dar un paso al costado cuando entendió que esa situación no iba con ella.

A pesar del final amoroso, el cariño entre ambos no se rompió. Según revelaron, Griselda le habría dicho a Castro: “No te voy a soltar la mano, podemos seguir siendo amigos, vamos a tener la mejor siempre”. Sin embargo, la pareja como tal, llegó a su fin.

“Si bien ella no quiere hablar públicamente, si la van a buscar, te van a decir que sí, que están separados”, cerró Paula Varela, dejando en claro que la decisión está tomada.