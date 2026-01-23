El escándalo por la supuesta infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani ya traspasó la farándula y llegó nada menos que al piso de Cuestión de peso, donde Maju Lozano y Estefanía Pasquini hicieron un guiño al tema del momento y lograron hacer reír a todos.

Todo ocurrió cuando la conductora saludó a la nutricionista al aire y Estefi le respondió, con picardía: “Hola, guapa”, la frase que quedó asociada al escándalo del actor y que desató carcajadas inmediatas en el estudio.

Lejos de frenar el ida y vuelta, Sergio Verón se sumó a la cargada y disparó otra chicana: “¿Cómo te va el curro?”. Rápida de reflejos, Maju redobló la apuesta y siguió el juego: “Me voy de curro el lunes, Estefi”, cerró, entre risas, alimentando el clima distendido del programa.

Foto: Captura (eltrece)

EL SINCERICIDIO DE SABRINA ROJAS SOBRE EL ESCÁNDALO DE LUCIANO CASTRO Y SICILIANI: “ESTOY TRATANDO DE...”

En medio del revuelo mediático que generó el escándalo entre Luciano Castro y Griselda Siciliani, Sabrina Rojas hizo un verdadero sincericidio al referirse al tema y dejó frases que no pasaron desapercibidas.

“Estoy tratando de desintoxicarme”, lanzó la conductora —que actualmente reemplaza a Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda- dejando en claro cómo la atraviesa la polémica.

Las declaraciones se dieron de manera casual en Intrusos, cuando Sabrina se cruzó con el equipo en los pasillos de América. Sonriente y relajada, la modelo habló sin vueltas del momento personal y profesional que vive: “Estoy tranquila, estoy contenta porque SQP nos está haciendo muy bien. No tocamos el tema ‘Gordo’ y nos fue muy bien igual. Y es un desafío”, aseguró.

Foto: Captura (América)

Sin embargo, al ser consultada por el padre de sus hijos Fausto y Esperanza, no esquivó el tema: “Hablo con él, me preocupo más por saber cómo están mis hijos”, explicó.

Rojas contó además que sus hijos están disfrutando a pleno de Mar del Plata y no quieren volver: “Lo esperan todo el año, vuelven en unos días y no quieren volver. Me dicen ‘mamá vos no podés venir para acá’”, cerró entre risas, priorizando el bienestar de los chicos en medio del caos mediático.