El escándalo que involucra a Luciano Castro, Griselda Siciliani y la danesa Sarah Borrell sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. La joven, señalada como la ex amante del actor, fue despedida de su trabajo en Madrid luego de que se hiciera pública la relación.

La noticia la confirmó Juan Etchegoyen en Mitre Live, citando información enviada desde España por el periodista Roberto Antolín. Según detallaron, Sarah Borrell trabajaba como camarera en el bar Brunch and Cake, el mismo lugar donde habría conocido a Castro durante su estadía en la capital española.

“Despidieron a Sarah Borrell, la ex amante danesa de Luciano Castro, de su trabajo después del escándalo que se vivió con el actor y Griselda Siciliani, y los audios que salieron a la luz”, sostuvo Etchegoyen. El conductor remarcó que la decisión del bar llegó tras la repercusión mediática del caso.

El detrás de escena en el bar de Madrid

Roberto Antolín, periodista español, se acercó al bar para corroborar la información y relató desde el lugar: “Acá estoy en el lugar donde Luciano Castro conoció a Sarah, esta mujer danesa que reside en Madrid. Ahora vamos a entrar al bar a ver cómo es y a ver si indagamos más”.

Antolín incluso mostró la mesa donde, según sus datos, Castro y Borrell compartieron un momento clave. “Esta es la mesa donde se sentó nuestro amigo. El tiburón Luciano Castro”, bromeó el periodista.

Sarah Borrell (Foto: Instagram @sarah.borrell)

El impacto en la vida de Sarah Borrell

La desvinculación de Sarah Borrell se dio en medio de versiones cruzadas sobre la situación sentimental entre Luciano Castro y Griselda Siciliani. Mientras él aseguró que “perdió al gran amor de su vida”, ella negó una separación, lo que sumó más confusión al escándalo.

La decisión del bar de despedir a Sarah dejó en claro el fuerte impacto que tuvo la exposición mediática del caso en la vida personal y laboral de la joven danesa.