Sabrina Rojas volvió a demostrar que no tiene problema en decir lo que piensa, incluso cuando el recuerdo involucra a su ex, Luciano Castro. La conductora de Sálvese Quien Pueda (que está reemplazando a Yanina Latorre) evocó su casamiento con el actor y, entre risas y anécdotas, lanzó un comentario que sonó a palito directo.

“Yo me casé con la alianza. Me enteré un martes que me casaba un viernes, nos casamos solos y volvimos a casa”, comnezó diciendo Sabrina, que tiene a Esperanza y Fausto con el actor.

“Fue en un registro civil de acá, en la Argentina. Pero fue de sorpresa. Me dijo ‘el viernes nos casamos’… Alguna cagada se habría mandado seguro”, lanzó, picante, provocando carcajadas y comentarios cruzados.

Foto: Captura (América)

Lejos de frenar, la conductora redobló la apuesta con una observación irónica sobre la personalidad del galán: “Yo digo que el gordo quiere compensar con todo". cerró, divertida.

Luciano Castro y Sabrina Rojas se casaron en diciembre 2016. Estaban juntos desde 2010.

Luego de quedar envuelta en el escándalo que volvió a poner a Luciano Castro en el ojo de la tormenta, Sabrina Rojas decidió tomar una postura firme y comunicarla públicamente.

La actriz y conductora utilizó sus redes sociales para anunciar una determinación tajante frente a la exposición que se generó a partir de sus declaraciones sobre su ex y padre de sus hijos Esperanza y Fausto.

A través de una historia de Instagram, Sabrina fue directa y explicó por qué no volverá a hablar con la prensa sobre el tema: “Solo paso por acá para avisar a mis compañeros que no voy a dar notas. Todo es un montón”, comenzó diciendo.

Foto: Captura de Instagram Stories (@rojassasi)

En el mismo mensaje, la ex del actor reconoció que su trabajo en televisión hace inevitable que algunas cuestiones personales se filtren al aire, pero dejó en claro que no quiere que eso se multiplique sin control: “Por supuesto que trabajo en dos programas en vivo, y ahí es inevitable hacer referencia a algunas cosas. Pero necesito no verme replicada por todos lados”.

Sabrina Rojas: “Solo paso por acá para avisar a mis compañeros que no voy a dar notas. Todo es un montón”.

“Al trabajar en un canal es fácil encontrarme y no quiero ser mala onda. Por eso aviso. Los quiero”, cerró Sabrina, dejando en claro su firme postura.