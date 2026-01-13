En medio del terremoto que sacude a Luciano Castro por la aparición de una supuesta amante tras la infidelidad a Griselda Siciliani, Sabrina Rojas sorprendió al revelar por qué decidió no intervenir ni hablar con su ex por todo lo que está pasando.

En Sálvese Quien Pueda, la conducotra fue consultada sobre si no siente la necesidad de llamarlo y tratar de frenar el escándalo. Y aunque admitió que la confianza existe, dejó en claro que ya no le corresponde ocupar ese lugar.

“La verdad que la confianza la tengo para levantar el teléfono y decirle ‘che, ¿qué pasó?’, o tratar de frenar todo esto. Pero ya es su vida y yo no me puedo meter”, explicó.

Foto: Captura (América)

Sabrina contó que sí habla con Luciano todos los días, pero por un motivo muy concreto: “Hablé anoche, hablé hoy con Luciano. Todos temas de niños (Esperanza y Fausto, los hijos que tienen en común). Yo me puedo meter en algo que pueda salpicar a mis hijos o cosas cotidianas con mis hijos. Yo no soy su mamá”.

Con una honestidad brutal, la actriz confesó que muchas veces le dan ganas de ayudarlo, pero se frena: “Juro que hay veces que tengo ganas de abrazarlo, de ayudarlo, de llamar a un amigo o a su mismo abogado y decir ‘hagan algo’”.

“La verdad que la confianza la tengo para levantar el teléfono y decirle ‘che, ¿qué pasó?’, o tratar de frenar todo esto. Pero ya es su vida y yo no me puedo meter”.

Incluso recordó que cuando todavía estaba en pareja con él sí trataba de cuidarle la imagen: “Cuando nos separamos, al principio, yo trataba de decirle ‘che, fijate esto que hiciste’. Trataba, como una hermana, de cuidarle un poco la imagen y después entendí que no. Él es un adulto y se tiene que cuidar”.

Y, sin vueltas, dejó una reflexión lapidaria sobre el presente mediático de Luciano: “Los mejores años de Luciano, donde mejor se lo veía, fue cuando estuvimos juntos. Estaba prolijo, estaba divino. Nos separamos y apareció en la bañera con muñecas Barbie”, cerró en referencia al videoclip que protagonizó Luciano con su exnovia, Flor Vigna.

¡Clarito!

“Juro que hay veces que tengo ganas de abrazarlo, de ayudarlo, de llamar a un amigo o a su mismo abogado y decir ‘hagan algo’”.

LA REACCIÓN SIN FILTRO DE SABRINA ROJAS TRAS APARECER OTRA SUPUESTA AMANTE DE LUCIANO CASTRO: “SI GRISELDA SIGUE CON ÉL...”

La aparición de Valeria López como supuesta nueva amante de Luciano Castro volvió a encender una bomba mediática que salpica de lleno a Griselda Siciliani, y también a Sabrina Rojas, quien conoce mejor que nadie lo que implica vivir una relación atravesada por rumores de infidelidad.

En Sálvese Quien Pueda, la conductora no pudo ocultar su angustia al hablar del tema: “Me bajó como esa misma sensación, que creo que le va a quedar a Griselda si sigue con él, que cada vez que digan ‘tenemos un infiel famoso’… de verdad, por más superada que estés, la inseguridad te queda para siempre”, expresó al aire.

Visiblemente movilizada, la ex de Castro fue todavía más gráfica: “Cada vez que aparezca un enigmático, le van a temblar las piernas”, lanzó, dejando en claro el nivel de desgaste que generan este tipo de situaciones.

Foto: Captura (América)

“Si a mí me involucran con alguien y no tengo nada que ver, yo aparezco y digo ‘no tengo nada que ver’. Ya todo me parece un nivel de papelón”, cerró Sabrina, sin filtro.