En medio de las versiones que sacuden al mundo del espectáculo por supuestas infidelidades de Luciano Castro, Griselda Siciliani sorprendió con un posteo en sus redes sociales que no pasó desapercibido.

Mientras su nombre vuelve a estar en el centro de la escena, la actriz eligió expresarse a través de una historia en su cuenta de Instagram. La protagonista de Envidiosa compartió una imagen vinculada al cine argentino.

Celebró la nominación de la película “Belén” a los Premios Goya 2026, en la categoría Mejor Película Iberoamericana. Sobre la publicación original de la Academia de Cine, Griselda escribió con entusiasmo: “Belén a los Goya!!!!! Daleee”, mensaje que muchos interpretaron como una forma de enfocarse en lo profesional en medio del escándalo personal.

Griselda Siciliani hizo un posteo en su cuenta de Instagram (Foto: redes sociales/@griseldasiciliani)

El posteo llegó en un contexto delicado, luego de que trascendiera que Luciano Castro habría mantenido vínculos con varias mujeres durante su relación con Siciliani. Entre los nombres que circularon se encuentra Tamara Bella, quien fue señalada como una de las involucradas, aunque ella misma salió a desmentirlo públicamente en el programa Puro Show , y la joven danesa de 28 años.

EL ACERCAMIENTO DE LUCIANO CASTRO Y TAMARA BELLA

Tamara Bella fue contundente al contar cómo fue el acercamiento de Luciano Castro: “Había ido con una tortita, porque soy fanática de las tortitas asadas esas que vende el señor acá, y dije no me voy a acercar a nadie porque tenía un olor a humo y a grasa de la tortita, se acercó y le ofrecí, me dijo ‘no, no como harinas’”.

Tamara Bella habló de Luciano Castro en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Por su parte, Pampito le comentó los trascendidos: “En el grupo de mamás donde está Sabrina Rojas dijeron algo, entonces el grupo del colegio y ella piensan que ustedes tuvieron algo”. A lo que Tamara sentenció: “Está bien que piense eso, es su percepción, no puedo hacer nada contra ello. Pero sí te puedo decir que yo no estuve”.

