El descarnado testimonio de Luciano Castro desde la Costa Atlántica para reparar el daño que le provocó a su noviazgo con Griselda Siciliani fue contundente, y por eso habría dejado expuesta una gran mentira según aseguró un experto en comunicación no verbal.

“Luciano dijo una sola mentira, pero muy potente, lo dijo con su hombro”, aseveró el perito judicial Hugo Lescano.

Entonces, en Puro Show pusieron al aire el momento en que Castro hizo el gesto que lo habría delatado: “Él afirma, hace una afirmación y levanta el hombro”.

Hugo Lescano, experto en comunicación no verbal, sobre Luciano Castro.

El comentario que desencadenó esa reacción corporal espontánea de Castro fue al instante en que enfatizó que “la relación nunca peligró” porque “es así”.

O sea que el vínculo con Griselda sí sufrió una herida letal: “Su mente le dice, y no, la verdad que no".

Qué pasó antes de la mentira de Luciano Castro

Unos segundos antes, el periodista de Puro Show había indagado si el noviazgo estaba en riesgo, y tras la negativa de Luciano fue que Castro insistió con su “porque es así” elevando su hombro izquierdo.

Y precisó que además esbozó una falsa sonrisa: “Se llama unidad 13. Sonrisa por compromiso”.

De todas formas, Hugo Lescano destacó la sinceridad de las emociones y palabras de vergüenza y arrepentimiento de Luciano Castro, como por ejemplo cuando se le fruncía la frente: “Realmente está angustiado sobre el tema”.