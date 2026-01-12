Sabrina Rojas, en diálogo con Ángel de Brito en Bondi Live, habló sin filtros de la trama que rodea a su ex Luciano Castro y Griselda Siciliani. No solo opinó sobre el presente de la pareja, sino que también sorprendió con una confesión íntima.
Sabrina profundizó sobre lo que vivió en carne propia durante su relación con Luciano Castro y fue categórica al analizar un patrón que, según ella, se repite.
“Pensaba qué generaba yo para que él funcione así, pero cuando veo que la historia es igual, con el mismo discurso, entiendo que él tiene un tema. Es un buen tipo, pero pensás ‘no te puede pasar tantas veces’”, expresó Sabrina.
QUÉ CONSEJOS LE DIO SABRINA ROJAS A LUCIANO CASTRO
Y sin suavizar el mensaje, Rojas le hizo un pedido a Luciano Castro: “Dejá de lastimar minas o quedate soltero”.
Además, Rojas apuntó directamente contra Griselda Siciliani y cuestionó su postura frente a la exposición mediática: “Ni loca salgo a hablar a mis 45 años, no me banco a nadie que me genera ansiedad, menos siendo una actriz tan prestigiosa”, lanzó.
Lejos de bajar el tono, Rojas volvió a cargar contra Griselda Siciliani y cuestionó el discurso del empoderamiento: “Ella está empoderada, dice que lo acepta así. No, no tiene por qué pasar este momento ni dar la cara. ¿Qué tan empoderado es este discurso? Si lo escucha mi hija o mi amiga digo que no está bien, no aceptemos esto”.
SABRINA ROJAS CONFESÓ QUE LE FUE INFIEL A LUCIANO CASTRO
Ángel de Brito le preguntó a Sabrina sobre los rumores de infidelidad que circularon durante su matrimonio. “Me pasaba estando casada y hablaban de infidelidades de Luciano como si nada”.
“¿Le metiste los cuernos alguna vez?”, le dijo De Brito. Y Sabrina Rojas confesó: “Le he pagado con la misma moneda a Luciano”.