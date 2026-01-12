Sabrina Rojas volvió a quedar en el centro de la escena con un posteo que no pasó desapercibido y que muchos interpretaron como un mensaje directo para Luciano Castro y Griselda Siciliani.

En plena tormenta mediática por la infidelidad del actor, la conductora de Pasó en América compartió un video que, por el contexto, sonó a palito con destinatario claro.

En la publicación, se la escucha a Sabrina cantando Con Otra, el tema que Cazzu le dedicó a Christian Nodal luego de que el cantante la engañara y la dejara por Ángela Aguilar. Una elección que, lejos de ser casual, encendió todas las alarmas entre sus seguidores.

El video llegó justo después de que estallara el escándalo por la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani en España, que incluyó además la filtración de audios en los que el actor intenta levantarse a otra mujer.

Foto: Instagram (@rojassasi)

En medio de las repercusiones, Sabrina salió a aclarar que dicha publicación es vieja, que no fue dedicado a nadie en especial, y que simplemente la elección de ese hit tiene que ver con que gusta y le sienta bien con su voz para entonarla.

“Ese video es viejo, no es actual. Lo están usando ahora, pero lo canto hace 20 días y pongo que no es dedicado a nadie. Es una canción que me gusta cantar porque le sienta bien a mi voz”, fue el audio de Sabrina que Naza Di Serio hizo escuchar al aire en La Mañana con Moria, el programa que conduce Moria Casán por eltrece.

Foto: Instagram (@griseldasiciliani)

CONTUNDENTE ANÁLISIS DE SABRINA ROJAS SOBRE LA SUPUESTA INFIDELIDAD DE LUCIANO CASTRO A GRISELDA SICILIANI

En medio del escándalo que se desató por los rumores de una supuesta infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani, Sabrina Rojas se metió de lleno en el debate y sorprendió con un análisis crudo y sin filtro en Sálvese Quien Pueda.

Lejos de quedarse en el chisme, la conductora (que esta reemplazando a Yanina Latorre) apuntó contra la manera en que se juzga a las mujeres cuando aparecen este tipo de versiones: “A tu ego no te gusta. De hecho hemos visto actrices decir después de que le metan los cuernos ‘no, yo tenía una pareja abierta’ para poder justificar y sostener esa cosa de mujer súper poderosa, como por ejemplo Flor Peña”, lanzó.

Pero eso fue solo el comienzo. Sabrina remarcó que existe una vara distinta según quién sea la mujer involucrada: “Para mí, siempre pasa que cuando los personajes son cool los cuidamos, y cuando los personajes son populares, más a la mujer la hacemos mier...”.

Foto: Captura (América)

“¿Por qué estamos pensando que Griselda tiene una mente abierta? Estamos hablando de Griselda porque es el tema del día. Que una mujer sea más empoderada, más independiente y no esté atrás del hombre, no quiere decir que tengas una pareja abierta", siguió.

Sabrina Rojas: “Yo nunca escuché un indicio de que ellos puedan ser una pareja abierta. No lo escuché nunca”.

Y cerró con una frase que dejó en claro su postura frente al escándalo: “Yo nunca escuché un indicio de que ellos puedan ser una pareja abierta. No lo escuché nunca”.