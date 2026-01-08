Sabrina Rojas rompió el silencio luego de que trascendieran rumores de una supuesta infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani durante un viaje a España, donde el actor habría sido vinculado con una joven de 28 años llamada Sarah Borrell.
En una nota con Puro Show, la actriz y conductora fue abordada por la prensa mientras se preparaba para viajar a Mar del Plata al cumpleaños de su hijo y dejó varias definiciones contundentes, aunque intentó despegarse del escándalo.
“¿Te sorprende esto?”, le preguntaron sobre su ex, de quien se separó en 2021. Y Rojas contestó: “A mí no me tienen que buscar. Yo no soy la que tiene que hablar. La noticia no soy yo”.
Visiblemente apurada y con la intención de no quedar atrapada en el tema, Sabrina explicó por qué prefiere no opinar públicamente: “No quiero que una noticia que no es mía esté en mi cara por todas partes. Una cosa es opinar cuando trabajo de esto, y otra es estar hablando por los programas de algo que no me corresponde”.
Sin embargo, cuando la charla avanzó, dejó una reflexión filosa sobre cómo se juzgan las infidelidades en el ambiente: “Cuando hablamos de infidelidad, si sos cool, tenés mente abierta. Si no sos cool, sos cornuda. A eso voy”.
La letal frase de Sabrina Rojas sobre Luciano Castro
La frase más fuerte llegó cuando le preguntaron si se sentía aliviada de ya no estar en pareja con Castro. Sin dudarlo, respondió: “Estoy aliviada desde el día que me separé. Yo me saqué una persona de encima, literal. Con todo lo que lo quiero al gordo, pero como pareja… hoy yo vivo plena”.
Cuando le preguntaron si se ponía en el lugar de Griselda Siciliani, Sabrina Rojas cerró: “Hago un esfuerzo enorme para vivir en mis zapatos. No me pongo en el lugar de nadie”.