En medio del terremoto mediático que desató la versión de una supuesta infidelidad a Griselda Siciliani, Luciano Castro optó por una reacción tan silenciosa como elocuente: refugiarse en su familia. Lejos de emitir comunicados o dar explicaciones públicas, el actor compartió un video que no pasó desapercibido.

A través de sus redes sociales, Luciano subió imágenes del cumpleaños de su hijo Fausto, fruto de su relación con Sabrina Rojas, con quien también tuvo a Esperanza, que se mostró al lado de su hermano en este día especial. En el video se ve al galán relajado, sonriente y completamente enfocado en sus hijos, en un clima de celebración y cercanía.

Además, el posteo dejó espiar el momento en el que Luciano se acercó a Fausto para darle un cálido beso y un abrazo lleno de emoción, una postal que contrastó con el vendaval de versiones que giran en torno a su vida sentimental.

Foto: Captura de Instagram Stories (@castrolucianook)

Pese al momento de alegría que s eudo percibir, hubo un detalle que no pasó inadvertido: en las imágenes no aparece Griselda Siciliani. La ausencia de la actriz en este registro íntimo alimentó aún más las especulaciones sobre el verdadero estado de la pareja y despertó las dudas sobre si habra sido parte de la celebración.

Foto: Instagram (@castrolucianook)

GRISELDA SICILIANI ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS LOS RUMORES DE INFIDELIDAD DE LUCIANO CASTRO

La bomba explotó en Puro Show y sacudió al mundo del espectáculo: Fernanda Iglesias expuso una supuesta infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani con una mujer danesa, quien incluso salió a dar su versión del vínculo. En medio del revuelo mediático, todas las miradas se posaron en la pareja del actor que hasta ese momento se mantenía en absoluto silencio.

La encargada de revelar qué estaba pasando puertas adentro fue Paula Varela en Intrusos. La panelista decidió escribirle directamente a la actriz y compartió al aire la respuesta que recibió, tan inesperada como contundente: “Está todo re bien, Pau. Gracias por escribirme, estamos en Mardel ahora juntos”, leyó, dejando en claro que, al menos para ellos, el escándalo no había hecho mella en la relación.

A partir de ese mensaje, Varela interpretó la situación con una frase que calmó las aguas: “O sea, que para ellos si es que fue tema o lo hablaron, pasó porque están re bien”, deslizó, sugiriendo que cualquier conflicto habría quedado atrás.

Foto: Instagram (@griseldasiciliani)

Sin embargo, no todos coincidieron con esa lectura. Natalie Weber aportó una mirada más estratégica sobre la actitud de Siciliani: “No me sorprende la actitud de Griselda, ella es así. Para mí está negando esto para que no se haga más grande, le baja la espuma”, analizó, poniendo sobre la mesa la posibilidad de que la actriz estuviera intentando desactivar el escándalo.

Griselda Siciliani: “Está todo re bien, Pau. Gracias por escribirme, estamos en Mardel ahora juntos”.

Lejos de dar marcha atrás, Paula Varela defendió la palabra de la protagonista de Envidiosa y volvió a bancarla al aire: “Yo le creo. A Griselda no le gusta hablar de sus cosas privadas”, reforzó, dejando en claro que, según su percepción y el contacto directo que tuvo con ella, la pareja sigue firme pese a los rumores.