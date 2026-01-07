La bomba explotó en Puro Show y sacudió al mundo del espectáculo: Fernanda Iglesias expuso una supuesta infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani con una mujer danesa, quien incluso salió a dar su versión del vínculo. En medio del revuelo mediático, todas las miradas se posaron en la pareja del actor que hasta ese momento se mantenía en absoluto silencio.

La encargada de revelar qué estaba pasando puertas adentro fue Paula Varela en Intrusos. La panelista decidió escribirle directamente a la actriz y compartió al aire la respuesta que recibió, tan inesperada como contundente: “Está todo re bien, Pau. Gracias por escribirme, estamos en Mardel ahora juntos”, leyó, dejando en claro que, al menos para ellos, el escándalo no había hecho mella en la relación.

A partir de ese mensaje, Varela interpretó la situación con una frase que calmó las aguas: “O sea, que para ellos si es que fue tema o lo hablaron, pasó porque están re bien”, deslizó, sugiriendo que cualquier conflicto habría quedado atrás.

Foto: Instagram (@griseldasiciliani)

Sin embargo, no todos coincidieron con esa lectura. Natalie Weber aportó una mirada más estratégica sobre la actitud de Siciliani: “No me sorprende la actitud de Griselda, ella es así. Para mí está negando esto para que no se haga más grande, le baja la espuma”, analizó, poniendo sobre la mesa la posibilidad de que la actriz estuviera intentando desactivar el escándalo.

Lejos de dar marcha atrás, Paula Varela defendió la palabra de la protagonista de Envidiosa y volvió a bancarla al aire: “Yo le creo. A Griselda no le gusta hablar de sus cosas privadas”, reforzó, dejando en claro que, según su percepción y el contacto directo que tuvo con ella, la pareja sigue firme pese a los rumores.

Griselda Siciliani: “Está todo re bien, Pau. Gracias por escribirme, estamos en Mardel ahora juntos”.

CONTUNDENTE ANÁLISIS DE SABRINA ROJAS SOBRE LA SUPUESTA INFIDELIDAD DE LUCIANO CASTRO A GRISELDA SICILIANI

En medio del escándalo que se desató por los rumores de una supuesta infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani, Sabrina Rojas se metió de lleno en el debate y sorprendió con un análisis crudo y sin filtro en Sálvese Quien Pueda.

Lejos de quedarse en el chisme, la conductora (que esta reemplazando a Yanina Latorre) apuntó contra la manera en que se juzga a las mujeres cuando aparecen este tipo de versiones: “A tu ego no te gusta. De hecho hemos visto actrices decir después de que le metan los cuernos ‘no, yo tenía una pareja abierta’ para poder justificar y sostener esa cosa de mujer súper poderosa, como por ejemplo Flor Peña”, lanzó.

Pero eso fue solo el comienzo. Sabrina remarcó que existe una vara distinta según quién sea la mujer involucrada: “Para mí, siempre pasa que cuando los personajes son cool los cuidamos, y cuando los personajes son populares, más a la mujer la hacemos mier...”.

Foto: Captura (América)

“¿Por qué estamos pensando que Griselda tiene una mente abierta? Estamos hablando de Griselda porque es el tema del día. Que una mujer sea más empoderada, más independiente y no esté atrás del hombre, no quiere decir que tengas una pareja abierta", siguió.

Sabrina Rojas: “Yo nunca escuché un indicio de que ellos puedan ser una pareja abierta. No lo escuché nunca”.

Y cerró con una frase que dejó en claro su postura frente al escándalo: “Yo nunca escuché un indicio de que ellos puedan ser una pareja abierta. No lo escuché nunca”.