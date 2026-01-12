Luciano Castro decidió hablar. Después del escándalo que lo rodeó por su infidelidad a Griselda Siciliani, el actor rompió el silencio en una nota con Puro Show y dejó un testimonio tan crudo como doloroso. Lejos de esquivar el tema, se mostró quebrado, avergonzado y arrepentido, en lo que fue un verdadero mea culpa público.

“Siento vergüenza absoluta. Yo, lo que estoy atravesando, es vergüenza absoluta y una tristeza que cada día es más aguda y más grande”, comenzó diciendl Luciano desde Mar del Plata, para el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por eltrece.

Luciano explicó que lo que ocurrió va mucho más allá de una simple infidelidad y surgen por cuestiones profundas de su personalidad: “Tiene que ver con patrones, con patologías, un montón de cosas que son más serias que lo frívolo que puede ser un programa o una explicación”.

Foto: Captura (eltrece)

Pero el punto que más lo golpea es el daño causado a Griselda, a quien definió como el gran amor de su vida: “Mi angustia es haber desilusionado a la persona que más amé en mi vida, que más amo en mi vida. A ella le dolió, le molestó más que le dolió. Esto es algo que a la pareja la bastardea y a mí, como siempre, me deja en un lugar muy meme, muy absurdo”.

Lejos de victimizarse, el actor reconoció su responsabilidad y su dificultad para no repetir viejos errores: “A mí me da mucha vergüenza, primero por volver a encontrarme en este lugar“, expresó. Y cerró, a corazón abierto: “Hay algo autodestructivo en mí que no lo puedo controlar a veces y es angustiante porque yo estoy realmente avergonzado”.

Luciano Castro: “Yo, lo que estoy atravesando, es vergüenza absoluta y una tristeza que cada día es más aguda y más grande“.

GRISELDA SICILIANI ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS LOS RUMORES DE INFIDELIDAD DE LUCIANO CASTRO: “ESTAMOS...”

La bomba explotó en Puro Show y sacudió al mundo del espectáculo: Fernanda Iglesias expuso una supuesta infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani con una mujer danesa, quien incluso salió a dar su versión del vínculo. En medio del revuelo mediático, todas las miradas se posaron en la pareja del actor que hasta ese momento se mantenía en absoluto silencio.

La encargada de revelar qué estaba pasando puertas adentro fue Paula Varela en Intrusos. La panelista decidió escribirle directamente a la actriz y compartió al aire la respuesta que recibió, tan inesperada como contundente: “Está todo re bien, Pau. Gracias por escribirme, estamos en Mardel ahora juntos”, leyó, dejando en claro que, al menos para ellos, el escándalo no había hecho mella en la relación.

A partir de ese mensaje, Varela interpretó la situación con una frase que calmó las aguas: “O sea, que para ellos si es que fue tema o lo hablaron, pasó porque están re bien”, deslizó, sugiriendo que cualquier conflicto habría quedado atrás.

Foto: Instagram (@griseldasiciliani)

Sin embargo, no todos coincidieron con esa lectura. Natalie Weber aportó una mirada más estratégica sobre la actitud de Siciliani: “No me sorprende la actitud de Griselda, ella es así. Para mí está negando esto para que no se haga más grande, le baja la espuma”, analizó, poniendo sobre la mesa la posibilidad de que la actriz estuviera intentando desactivar el escándalo.

Griselda Siciliani: “Está todo re bien, Pau. Gracias por escribirme, estamos en Mardel ahora juntos”.

Lejos de dar marcha atrás, Paula Varela defendió la palabra de la protagonista de Envidiosa y volvió a bancarla al aire: “Yo le creo. A Griselda no le gusta hablar de sus cosas privadas”, reforzó, dejando en claro que, según su percepción y el contacto directo que tuvo con ella, la pareja sigue firme pese a los rumores.