Griselda Siciliani y Luciano Castro eligieron tomarse un descanso en Brasil. El destino fue Praia de Rosa y nada hacía prever que se venían días de escándalo.

Fue la propia Siciliani quien dejó entrever cómo fueron esas jornadas a través de su cuenta de Instagram. En un video que reunió distintas postales del viaje, la actriz escribió una frase breve y celebratoria: “Qué fruta noble las vacaciones. Feliz 2026”.

El registro comenzó con un primer plano de Griselda comiendo sandía, con el pelo suelto y una malla apenas visible bajo un kimono liviano. El clima relajado se mantuvo en las siguientes tomas, donde se pudo ver a Luciano Castro saliendo del mar, con el cabello mojado, sin remera y bajo un cielo nublado que reforzó la sensación de pausa total.

Las vacaciones súper hot de Griselda Siciliani y Luciano Castro en Brasil | Créditos: Captura video Instagram

LAS VACACIONES HOT DE GRISELDA SICILIANI Y LUCIANO CASTRO

Una de las imágenes que más comentarios generó fue la que los mostró juntos sobre la arena, compartiendo una tarde de playa. Ella, de perfil, con bikini oscuro y el pelo húmedo; él, recostado boca abajo a su lado. Detrás, el mar sereno y una bandera de Brasil completaron una escena simple, íntima y sin artificios.