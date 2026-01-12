Luciano Castro volvió a quedar en el ojo de la tormenta luego de que trascendiera su infidelidad a Griselda Siciliani, y esta vez decidió no esquivar el tema.
En una entrevista sin filtros con Puro Show, el actor habló como pocas veces de su relación, del error que cometió y del enojo de su pareja.
Ante los rumores que circularon en redes sobre una posible relación abierta, Luciano fue tajante: “No, no estamos ni cerca de eso. Somos una gran pareja y nuestra relación está basada en otras cosas que no tienen nada que ver con esto. Esto no es que está consensuado”, comenzó diciendo Luciano.
“Lo que sí está claramente hablado es ‘cuidame y te cuido’. Y bueno, yo no lo hice en este caso”, agregó. Y sobre cómo repercutió este tema en la actriz, el galán fue concreto con su respuesta: “Está enojadísima, muy enojada. Sé que está enojadísima. Me lo dice todo el tiempo”.
“No es enojadísima de reto, no me levanta la voz, nada. Está enojada en base a ‘¿Cómo podés ser tan bol...? ¿Cómo podés exponerme como me exponés? ¿Cómo podés no cuidarme?’. Eso es letal en una pareja”, siguió. Y cerró, a flor de piel: “Estoy angustiadísimo“.
EL FUERTE MEA CULPA DE LUCIANO CASTRO TRAS ENGAÑAR A GRISELDA SICILIANI
Luciano Castro decidió hablar. Después del escándalo que lo rodeó por su infidelidad a Griselda Siciliani, el actor rompió el silencio en una nota con Puro Show y dejó un testimonio tan crudo como doloroso. Lejos de esquivar el tema, se mostró quebrado, avergonzado y arrepentido, en lo que fue un verdadero mea culpa público.
“Siento vergüenza absoluta. Yo, lo que estoy atravesando, es vergüenza absoluta y una tristeza que cada día es más aguda y más grande”, comenzó diciendl Luciano desde Mar del Plata, para el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por eltrece.
Luciano explicó que lo que ocurrió va mucho más allá de una simple infidelidad y surgen por cuestiones profundas de su personalidad: “Tiene que ver con patrones, con patologías, un montón de cosas que son más serias que lo frívolo que puede ser un programa o una explicación”.
Pero el punto que más lo golpea es el daño causado a Griselda, a quien definió como el gran amor de su vida: “Mi angustia es haber desilusionado a la persona que más amé en mi vida, que más amo en mi vida. A ella le dolió, le molestó más que le dolió. Esto es algo que a la pareja la bastardea y a mí, como siempre, me deja en un lugar muy meme, muy absurdo”.
Lejos de victimizarse, el actor reconoció su responsabilidad y su dificultad para no repetir viejos errores: “A mí me da mucha vergüenza, primero por volver a encontrarme en este lugar“, expresó. Y cerró, a corazón abierto: “Hay algo autodestructivo en mí que no lo puedo controlar a veces y es angustiante porque yo estoy realmente avergonzado”.