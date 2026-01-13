Los profundos halagos que Sabrina Rojas le dedicó a Griselda Siciliani después de que Luciano Castro se manifestara arrepentido de su infidelidad fueron contundentes, y de ahí que sonaron muy sinceros pero tal vez un poquito sarcásticos.
“Un poco lo quiero abrazar también, porque recuperó un amor viejo que ama con toda su alma, una mina espectacular, primera actriz que admirás y otra vez...”, arrancó la madre de los hijos menores del actor.
“¡¿Qué es lo que te va a conformar para quedarte quieto?!“, exclamó con gestos de indignación como si le hablara a su exmarido.
En ese punto, Sabrina descartó darle consejos a Griselda dada su experiencia con los escándalos como esposa de Castro.
Los pícaros elogios de Sabrina Rojas a Griselda Siciliani
“Griselda es una mujer inteligentísima, primera figura, talentosa pilla, con calle, con barrio yo no tengo nada que decirle”, enfatizó Sabrina usando los mismos conceptos que utiliza Luciano cuando describe a Siciliani.
Frases que vinieron después de recordar que Griselda Siciliani había tenido un affaire con Luciano Castro en el pasado, que en su momento Sabrina Rojas había acusado que se prolongó durante uno de sus embarazos...