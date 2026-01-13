A casi cinco años de separarse de Luciano Castro, Sabrina Rojas reveló el motivo por el cual el padre de sus hijos está muy enojado con ella.

En LAM se hicieron eco del paso de la conductora por Bondi Live, y Ángel de Brito le preguntó sin rodeos: “¿Por qué Luciano está tan enojado con vos?”.

Sin vueltas, Rojas respondió: “Porque dejé de ser consecuente con él. Hay buena onda mientras yo piense y opine como él o no diga nada”.

Y fue aún más contundente al remarcar: “Con él está todo bien mientras agaches la cabeza”.

Sabrina Rojas (captura de pantalla de LAM, América TV)

Sabrina Rojas a Luciano Castro: “Dejá de lastimar minas”

En esa misma entrevista, Sabrina se refirió a la infidelidad de Castro a Griselda Siciliani y aseguró que esa situación ella ya la vivió en varias oportunidades.

“Cuando veo que la historia es igual, con el mismo discurso, entiendo que él tiene un tema. Es un buen tipo, pero pensás: ‘no te puede pasar tantas veces’”, expresó.

Por último, fue tajante al cerrar: “Dejá de lastimar minas o quedate soltero”.