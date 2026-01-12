La semana pasada, Fernanda Iglesias sacó a la luz un audio de WhatsApp que Luciano Castro le envió a Sarah, una joven que conoció en España y con quien engañó a Griselda Siciliani.
Ahora, la panelista de Puro Show fue por más y aseguró que estaría circulando un nuevo y escandaloso audio del actor, en el que hablaría con otra mujer,que sería su amante, y afirmaría que piensa dejar a Siciliani.
Más sobre este tema
Qué dice Luciano Castro en el presunto audio sobre Griselda Siciliani
“Tengo otro chisme: hay un audio que tiene una chica donde él le llora y le dice: ‘por favor, sigámonos viendo, la voy a dejar a Griselda’”, lanzó Fernanda Iglesias, dejando atónitos a sus compañeros de eltrece con la explosiva versión.
Si bien aclaró que aún no tiene el material en su poder, la panelista aseguró que el audio estaría circulando:“El audio anda dando vueltas. Si me llega, lo voy a poner al aire. A estos infieles no los cubro más”.