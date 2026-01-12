Sabrina Rojas habló de la trama que rodea a su ex Luciano CastroyGriselda Siciliani. No solo opinó sobre el presente de la pareja, sino que también sorprendió con una confesión íntima en diálogo con Ángel de Brito en Bondi Live.

Ángel de Brito le preguntó a Sabrina sobre los rumores de infidelidad que circularon durante su matrimonio. “Me pasaba estando casada y hablaban de infidelidades de Luciano como si nada”.

El conductor retrucó: “¿Qué te inventaron a vos?”, y la actriz respondió sin rodeos: “Me inventaron millones de romances. Yo casada, quién iba a decir que yo podía hacerle una infidelidad al que era el protagonista de la telenovela del momento”.

Sabrina Rojas y Luciano Castro fueron pareja durante una década. (Foto: instagram/rojassasi)

“¿Le metiste los cuernos alguna vez?”, le dijo De Brito. Y Sabrina Rojas confesó: “Le he pagado con la misma moneda a Luciano”.

QUÉ DIJO LUCIANO CASTRO SOBRE SABRINA ROJAS Y FLOR VIGNA

Luciano Castroen la entrevista de Puro Show del lunes 12 de enero. Foto: Captura (eltrece)

“No me lleves de vuelta al arroz con leche, porque está todo bien con todo el mundo”, protestó Luciano Castro cuando el cronista de Puro Show le preguntó por las opiniones de Sabrina Rojas y Flor Vigna.

“Yo doy de comer, listo. Ahora yo también opino y cuido a quien yo quiero, y quien me importa a mí, que es Griselda”, continuó.

“Después los demás que hagan lo que quieran, como hicieron siempre. A mí en un punto hasta, no digo que estoy resignado, pero ya sé quiénes son los que me van a dar, por más que yo dé una nota brillante, y donde sepan que tengo razón. Yo sé que me van a dar igual”.