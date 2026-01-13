El escándalo que envuelve a Luciano Castro tras conocerse que le fue infiel a Griselda Siciliani sigue sumando capítulos con el correr de los días. En El Diario de Mariana lanzaron una bomba que sacudió al ambiente artístico: habrían comenzado a circular fotos y videos íntimos del actor con una mujer identificada como Valeria López.

“Esta sería la mujer que reconoce haber tenido un vínculo con Luciano Castro. La mujer que ameritó una segunda, tercera o una última charla entre Luciano y Griselda Siciliani”, revelaron en el programa de América.

Según detallaron, Valeria sería la dueña de la casa donde se filmó una publicidad del antialérgico en la que trabajó el galán y la persona que tiene ese contenido privado.

Foto: Instagram (@castrolucianook)

Lejos de que el tema queda ahí, César Carozza sorprendió con su información al aire: "Me está escribiendo el abogado de Luciano Castro diciéndome que va a iniciar acciones legales. Está recopilando todo para iniciar las acciones correspondientes”, explicó el letrado, y aclaró que el foco es “estrictamente la filtración, la divulgación de imágenes íntimas”.

La tensión subió aún más cuando revelaron el enojo de la mujer involucrada por una foto que salió a la luz: “Valeria se enojó muchísimo porque publicaron esta foto, que supuestamente era para el ámbito privado, no para subirla“. “A ella no le gusta exponerse”, cerraron en el ciclo.

César Carozza: “Me está escribiendo el abogado de Luciano Castro diciéndome que va a iniciar acciones legales”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LUCIANO CASTRO BLANQUEÓ CÓMO ESTÁ REALMENTE GRISELDA SICILIANI TRAS LA INFIDELIDAD

Luciano Castro volvió a quedar en el ojo de la tormenta luego de que trascendiera su infidelidad a Griselda Siciliani, y esta vez decidió no esquivar el tema. En una entrevista sin filtros con Puro Show, el actor habló como pocas veces de su relación, del error que cometió y del enojo de su pareja.

Ante los rumores que circularon en redes sobre una posible relación abierta, Luciano fue tajante: “No, no estamos ni cerca de eso. Somos una gran pareja y nuestra relación está basada en otras cosas que no tienen nada que ver con esto. Esto no es que está consensuado”, comenzó diciendo Luciano.

“Lo que sí está claramente hablado es ‘cuidame y te cuido’. Y bueno, yo no lo hice en este caso”, agregó. Y sobre cómo repercutió este tema en la actriz, el galán fue concreto con su respuesta: “Está enojadísima, muy enojada. Sé que está enojadísima. Me lo dice todo el tiempo”.

Foto: Captura (eltrece)

“No es enojadísima de reto, no me levanta la voz, nada. Está enojada en base a ‘¿Cómo podés ser tan bol...? ¿Cómo podés exponerme como me exponés? ¿Cómo podés no cuidarme?’. Eso es letal en una pareja”, siguió. Y cerró, a flor de piel: “Estoy angustiadísimo“.