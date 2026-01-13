El escándalo que rodea a Luciano Castro y Griselda Siciliani parece no tener fin. En medio de los rumores sobre videos íntimos del actor y una nueva supuesta infidelidad, Valeria López -la mujer señalada como la amante- rompió el silencio.

La emprendedora decidió salir a aclarar las versiones luego de que su nombre y su foto comenzaran a circular como la mujer con la que Luciano habría tenido un vínculo íntimo.

En un audio enviado por WhatsApp y difundido por Karina Mazzocco, Valeria fue tajante: “Quiero aclarar que a mí no me dijo ‘buen día, guapa’ y verdaderamente vino por trabajo las dos veces a filmar a casa. Yo solamente me dedico a trabajar”, afirmó.

Foto: Captura (América)

“Soy una persona que no me meto en estas situaciones, en los medios no estoy. No tengo Instagram, no tengo fotos en ningún lado que salgan. Tengo un perfil bajísimo”, agregó.

En otro tramo de su mensaje, volvió a desligarse del escándalo que ya estalló en todos los programas de espectáculos: “Estoy más allá de todo este tema“, remarco, y Cerró, tajante, pero sin desmentir las versiones: ”No sé quién filtró esta situación, de dónde vino, cómo pasó. Solamente aclaro eso”.

Valeria López: “Quiero aclarar que a mí no me dijo ‘buen día, guapa’ y verdaderamente vino por trabajo las dos veces a filmar a casa. Yo solamente me dedico a trabajar”.

“QUÉ VERGÜENZA”: EL DURÍSIMO COMENTARIO DE LETICIA SICILIANI CONTRA LUCIANO CASTRO TRAS EL ENGAÑO A GRISELDA

El escándalo que sacude a Luciano Castro y Griselda Siciliani sigue sumando capítulos y, esta vez, quien rompió el silencio fue Leticia Siciliani, la hermana de la actriz.

Consultada por el momento que atraviesa la pareja en medio de las versiones de engaño y crisis, Leticia fue clara: “Es la intimidad de Lu y a mi hermana no le gusta hablar de su intimidad, menos voy a hablar yo de la de ella”, dijo en una nota a A la tarde.

Por otro lado, sobre los rumores de separación, la joven lo tomó con humor: ”Al menos yo no me enteré”, aseguró, intentando bajar la espuma sobre una ruptura definitiva.

Foto: Captura (América)

Sin embargo, cuando la charla giró hacia el comportamiento de Castro, la entrevistada lanzó una frase que no pasó desapercibida: “No podría decirle nada más que ‘qué vergüenza’. Nada más”.

Griselda Siciliani: “A Luciano no podría decirle nada más que ‘qué vergüenza’. Nada más”.

Por último, Leticia no ocultó su opinión después de que su propio cuñado se haya definido como ‘un patético’ por sus acciones: "Y sí, ¿qué va a decir? Era hora que lo dijera. Esto es para reír y decirle ‘¿cómo se te ocurre, hermano?’”, cerró, sincera.