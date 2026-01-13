El escándalo que sacude a Luciano Castro y Griselda Siciliani sigue sumando capítulos y, esta vez, quien rompió el silencio fue Leticia Siciliani, la hermana de la actriz.

Consultada por el momento que atraviesa la pareja en medio de las versiones de engaño y crisis, Leticia fue clara: “Es la intimidad de Lu y a mi hermana no le gusta hablar de su intimidad, menos voy a hablar yo de la de ella”, dijo en una nota a A la tarde.

Por otro lado, sobre los rumores de separación, la joven lo tomó con humor: ”Al menos yo no me enteré”, aseguró, intentando bajar la espuma sobre una ruptura definitiva.

Foto: Captura (América)

Sin embargo, cuando la charla giró hacia el comportamiento de Castro, la entrevistada lanzó una frase que no pasó desapercibida: “No podría decirle nada más que ‘qué vergüenza’. Nada más”.

Por último, Leticia no ocultó su opinión después de que su propio cuñado se haya definido como ‘un patético’ por sus acciones: "Y sí, ¿qué va a decir? Era hora que lo dijera. Esto es para reír y decirle ‘¿cómo se te ocurre, hermano?’”, cerró, sincera.

Griselda Siciliani: “A Luciano no podría decirle nada más que ‘qué vergüenza’. Nada más”.

LA CONTUNDENTE DECISIÓN QUE TOMARÍA LUCIANO CASTRO TRAS LA APARICIÓN DE FOTOS Y VIDEOS CON UNA SUPUESTA AMANTE

El escándalo que envuelve a Luciano Castro tras conocerse que le fue infiel a Griselda Siciliani sigue sumando capítulos con el correr de los días. En El Diario de Mariana lanzaron una bomba que sacudió al ambiente artístico: habrían comenzado a circular fotos y videos íntimos del actor con una mujer identificada como Valeria López.

“Esta sería la mujer que reconoce haber tenido un vínculo con Luciano Castro. La mujer que ameritó una segunda, tercera o una última charla entre Luciano y Griselda Siciliani”, revelaron en el programa de América.

Según detallaron, Valeria sería la dueña de la casa donde se filmó una publicidad del antialérgico en la que trabajó el galán y la persona que tiene ese contenido privado.

Foto: Instagram (@castrolucianook)

Lejos de que el tema queda ahí, César Carozza sorprendió con su información al aire: "Me está escribiendo el abogado de Luciano Castro diciéndome que va a iniciar acciones legales. Está recopilando todo para iniciar las acciones correspondientes”, explicó el letrado, y aclaró que el foco es “estrictamente la filtración, la divulgación de imágenes íntimas”.

César Carozza: “Me está escribiendo el abogado de Luciano Castro diciéndome que va a iniciar acciones legales”.

La tensión subió aún más cuando revelaron el enojo de la mujer involucrada por una foto que salió a la luz: “Valeria se enojó muchísimo porque publicaron esta foto, que supuestamente era para el ámbito privado, no para subirla“. “A ella no le gusta exponerse”, cerraron en el ciclo.