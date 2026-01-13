La aparición de Valeria López como supuesta nueva amante de Luciano Castro volvió a encender una bomba mediática que salpica de lleno a Griselda Siciliani, y también a Sabrina Rojas, quien conoce mejor que nadie lo que implica vivir una relación atravesada por rumores de infidelidad.

En Sálvese Quien Pueda, la conductora no pudo ocultar su angustia al hablar del tema: “Me bajó como esa misma sensación, que creo que le va a quedar a Griselda si sigue con él, que cada vez que digan ‘tenemos un infiel famoso’… de verdad, por más superada que estés, la inseguridad te queda para siempre”, expresó al aire.

Visiblemente movilizada, la ex de Castro fue todavía más gráfica: “Cada vez que aparezca un enigmático, le van a temblar las piernas”, lanzó, dejando en claro el nivel de desgaste que generan este tipo de situaciones.

“Si a mí me involucran con alguien y no tengo nada que ver, yo aparezco y digo ‘no tengo nada que ver’. Ya todo me parece un nivel de papelón”, cerró Sabrina, sin filtro.

“QUÉ VERGÜENZA”: EL DURÍSIMO COMENTARIO DE LETICIA SICILIANI CONTRA LUCIANO CASTRO TRAS EL ENGAÑO A GRISELDA

El escándalo que sacude a Luciano Castro y Griselda Siciliani sigue sumando capítulos y, esta vez, quien rompió el silencio fue Leticia Siciliani, la hermana de la actriz.

Consultada por el momento que atraviesa la pareja en medio de las versiones de engaño y crisis, Leticia fue clara: “Es la intimidad de Lu y a mi hermana no le gusta hablar de su intimidad, menos voy a hablar yo de la de ella”, dijo en una nota a A la tarde.

Por otro lado, sobre los rumores de separación, la joven lo tomó con humor: ”Al menos yo no me enteré”, aseguró, intentando bajar la espuma sobre una ruptura definitiva.

Sin embargo, cuando la charla giró hacia el comportamiento de Castro, la entrevistada lanzó una frase que no pasó desapercibida: “No podría decirle nada más que ‘qué vergüenza’. Nada más”.

Por último, Leticia no ocultó su opinión después de que su propio cuñado se haya definido como ‘un patético’ por sus acciones: "Y sí, ¿qué va a decir? Era hora que lo dijera. Esto es para reír y decirle ‘¿cómo se te ocurre, hermano?’”, cerró, sincera.